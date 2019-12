Romania are cele mai slabe rezultate din ultimii 9 ani la testele PISA 2018. Scorul obtinut a este in scadere fata de ultimele doua testari la care Romania a participat (2012 si 2015) la toate cele trei domenii testate: citire, matematica si stiinte, potrivit rezultatelor PISA 2018 publicate de catre directoratul pentru Educatie al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OECD). Procentul de analfabetism functional este de 44%, in medie, in crestere fata de 2015. Rezultatele PISA arata performanta sistemului de invatamant.