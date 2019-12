Premierul Ludovic Orban a declarat marti ca este adeptul unei politici de incluziune a persoanelor cu dizabilitati si a dat un semnal catre ''toata societatea romaneasca'' de deschidere, de intelegere, de sustinere a acestei categorii de persoane.

Orban a vizitat un centru - Ability Hub - care acorda asistenta persoanelor cu dizabilitati.

"Astazi e Ziua Internationala a Persoanelor cu Dizabilitati si intr-un fel mi-a venit ca o manusa invitatia dumneavoastra de a da un semnal catre toata societatea romaneasca de deschidere, de intelegere, de sustinere a persoanelor cu dizabilitati. Ei fac parte din societate. Pentru mine e foarte important ca oamenii sa inteleaga problemele diferite pe care le au persoanele cu dizabilitati, dar cel mai important pentru mine e sa respingem orice politica de marginalizare, de scoatere in afara vietii sociale, sunt adeptul unei politici de incluziune, de cautare a unui drum in viata pentru fiecare persoana, in functie de dizabilitatea pe care o are", a spus Orban.

El este de parere ca ceea ce face Ability Hub este laudabil. "Aici am vazut o organizatie care face un lucru foarte frumos. Ganditi-va ca 300 de persoane cu dizabilitati practic au trecut prin asistenta, consilierea acordata de aceasta organizatie neguvernamentala care e finantata doar din resurse private si 300 de persoane si-au gasit un loc de munca si 200 de 2 ani isi pastreaza locul de munca, s-au adaptat si practic ei se simt utili, au intrat intr-o viata cat mai aproape de viata normala", a afirmat Orban.

Cu aceasta ocazie, seful Guvernului si-a reiterat pozitia cu privire la anularea ordonantei ''care a distrus unitatile protejate''.

"Referitor la Ordonanta 60, care a distrus unitatile protejate, pentru ca a eliminat stimulentele fiscale care erau acordate companiilor pentru contractele facute intre companii si unitatile protejate (...) stiti foarte bine pozitia noastra de anulare a acestei ordonante si de revenire la vechiul sistem de stimulare a incadrarii persoanelor cu dizabilitati pe piata muncii", a declarat Orban.

El a adaugat ca se incearca realizarea unor programe cu adevarat utile persoanelor cu dizabilitati. "Noi incercam sa schimbam in bine atitudinea statului, autoritatilor locale si a oamenilor fata de persoanele cu dizabilitati, sa realizam cu adevarat programe utile, care de fapt sa-i ajute pe semenii nostri sa duca o viata cat mai aproape de normalitate, sa traiasca in societate, sa aiba un loc de munca in care sa poata sa-si foloseasca abilitatile", a adaugat Ludovic Orban, potrivit Agerpres.