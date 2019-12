Decembrie este considerata a fi luna cadourilor. Magazinele deja au pregatit rafturile cu obiecte specifice sarbatorilor de iarna, clientii sunt atrasi cu mici reduceri, iar felicitarile si materialele de impachetat se numara printre cele mai cautate produse din aceasta perioada.





Fiecare isi doreste sa gaseasca cel mai frumos cadou pentru persoana iubita, dar, uneori, acesta nu este un obiectiv simplu de realizat. Drept urmare, cautarea darului perfect ar trebui sa inceapa din timp.

Trei din cinci companii din Romania care acorda beneficii extra-salariale angajatilor au oferit, in anii trecuti, tichete card cadou cu ocazia Craciunului. Acestea sunt folosite, în special, pentru achizitionarea produselor electrocasnice si IT, a hainelor si incaltamintei, a mobilierului si decoratiunilor interioare. Romanii pot folosi aceste tichete pentru a cumpara cadouri pe care sa le puna sub bradul de Craciun, dar, cu cat oferta din magazine este mai variata, cu atat este mai greu sa alegi cel mai potrivit dar pentru cei din jurul tau.

Daca le cunosti foarte bine gusturile prietenilor, colegilor si membrilor familiei, sa le cumperi cadouri de Craciun nu este o sarcina prea dificila. Insa, daca persoanele iubite sunt pretentioase, atunci shoppingul din aceasta perioada ar putea deveni o cursa printre obstacole. Sunt, insa, cateva obiecte care pot fi pe placul tuturor.

Carti

Unul dintre cele mai la indemana daruri pe care le poti face in perioada sarbatorilor este o carte. Fie ca este un volum pe care l-ai citit recent si ti-a placut in mod deosebit, motiv pentru care vrei sa il citeasca mai multi oameni, fie ca alegi o aparitie editoriala recenta, o carte poate fi un cadou potrivit pentru Craciun, daca ai ramas in pana de idei. Totodata, in aceasta perioada, povestile cu Mos Craciun au mare priza la public, indiferent de varsta cititorilor.

Fulare sau esarfe

Temperaturile scazute si zapezile care se anunta sunt motive suficiente sa oferi in dar un fular sau o esarfa. In aceasta perioada, oricine are nevoie de astfel de accesorii vestimentare. Tine cont, totusi, de stilul pe care il abordeaza, in mod curent, cel caruia ii vei oferi acest cadou. Pentru persoanele conservatoare, un fular in culori inchise ar putea fi cea mai buna alegere. In schimb, pentru cele carora le place sa experimenteze fel si fel de outfituri neconventionale, sunt recomandate fularele si esarfele in culori vii.

Parfumuri

Si parfumurile reprezinta cadouri pe care le poti face in perioada sarbatorilor de iarna, dar, in acest caz, trebuie sa fii atent inainte la aromele pe care le prefera cel caruia vrei sa ii faci un astfel de dar. Riscurile sa faci o alegere gresita sunt mai mari cand vine vorba de parfumuri.

Lumanari parfumate

Organizarea „Secret Santa“ la locul de munca este un obicei care se practica in multe companii romanesti, in ultimii ani. Un obicei imprumutat de la americani, jocul acesta prin care oferi un cadou unei persoane alese la intamplare are scopul de a te ajuta sa afli mai multe lucruri despre colegii alaturi de care petreci mare parte a timpului si de a intra in atmosfera de Craciun. Totusi, este destul de greu sa alegi un cadou pentru o persoana cu care nu interactionezi prea mult. In astfel de situatii, un obiect practic poate fi cea mai buna alegere. O lumanare parfumata, un glob sofisticat sau o agenda datata sunt cateva dintre darurile care ar putea fi pe placul colegilor.

Chiar daca par impersonale, voucherele de cumparaturi pot fi o alternativa la cadourile clasice de Craciun, daca nu ai timp sa mergi prin magazine si sa cauti darul perfect sau ai de-a face cu persoane mult prea pretentioase, carora e greu sa le faci pe plac.