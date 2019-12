Doi baieti din comuna Belcesti, judetul Iasi, in varsta de 15, respectiv 18 ani, au intrat vineri noaptea in casa unui batran pentru a fura. Pentru ca au fost surprinsi de proprietar, acestia l-au omorat in bataie.

Cei doi tineri planuiau sa intre in casa pensionarului pentru a fura niste bunuri, insa barbatul in varsta de peste 60 de ani s-a trezit si i-a surprins in fapt.

Potrivit prim-procurorului Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi, adolescentii l-au batut pe barbat, provocandu-i leziuni grave.

"Instanta admite propunerea de arestare preventiva formulata de Parchetul de pe langa Tribunalul Iasi in ce-l priveste pe inculpatul Dracea F. Dispune arestarea preventiva a inculpatului cercetat sub aspectul savarsirii de catre acesta a infractiunii de omor, pe o durata de 30 de zile. Dispune emiterea de indata a mandatului de arestare preventiva pe numele inculpatului. In ceea ce il priveste pe minor, acesta trebuie supus unei expertize psihiatrice. In cauza a fost intocmit un dosar penal pentru omor, iar cercetarile continua. La audieri, inculpatul major a recunoscut comiterea faptelor. Si minorul a confirmat in parte ce s-a intamplat", au precizat magistratii.

Baiatul minor a fost transportat la Institutul de Psihiatrie "Socola", din Iasi, pentru efectuarea unei expertize psihiatrice, scrie adevarul.ro.