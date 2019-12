Reprezentantii DGASPC Neamt vor propune instantei de judecata instituirea unei masuri de protectie in regim de urgenta.

"Sambata seara am preluat fetita in regim de urgenta, iar astazi (luni n.r.) vom cauta un asistent maternal. De asemenea, vom merge la instanta cu propunerea instituirii unei masuri de protectie in regim de urgenta. In termen de cinci zile vom face toate evaluarile, anchete la familia sa extinsa, in ideea ca poate acest copil va ajunge in grija rudelor sau la un asistent maternal. Copilul poate ajunge din nou la mama lui daca se dovedeste ca aceasta este responsabila si are grija de el. Solutia va fi data instantei in urma anchetei pe care am inceput-o astazi", a precizat Magda Vasilache.

Politistii au deschis un dosar penal pe numele mamei, pentru violenta in familie.

"In cauza a fost intocmit un dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de violenta in familie, cercetarile fiind desfasurate sub coordonarea unui procuror al Parchetului de pe langa Judecatoria Roman. Asupra femeii nu a fost luata nicio masura preventiva", a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al IPJ Neamt, Dimitrie Mocanu.

Femeia are 25 ani, este din municipiul Roman, iar infractiunea ar fi fost comisa la inceputul lunii noiembrie.

Ancheta a inceput dupa ce pe retelele de socializare a aparut un filmulet in care un copil este batut cu coada unei maturi de catre o femeie.

Politistii din Brasov s-au autosesizat dupa ce imaginile au fost postate de un barbat din acest judet, dar in urma anchetei s-a constatat ca femeia este din municipiul Roman si cercetarile au fost preluate de IPJ Neamt.

Femeia a fost condusa la audieri la Politia municipiului Roman, recunoscand agresiunea comisa.