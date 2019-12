Ambasadorul Marii Britanii, Andrew Noble, a afirmat duminica, intr-un mesaj transmis cu ocazia Zilei Nationale, ca tara noastra nu mai este la fel "in nicio masura" comparativ cu Romania socialista si a exprimat speranta ca avantajele si progresul obtinut sa fie continue si in viitor.





"Ma bucur sa am aceasta ocazie sa va felicit pentru sarbatoarea Zilei Nationale a Romaniei. Decembrie este o perioada in care celebram si alte aniversari. A 30-a aniversare a libertatii romane care a fost castigata cu mult sange si cu multe eforturi in 1989. Pentru mine, decembrie in Romania este si o celebrare pentru ca eu am sosit pentru prima oara in decembrie 1983 si ma gandesc la cum s-a schimbat Romania in aceasta perioada. Pentru ca tara in care locuiesc acum nu este la fel in nicio masura comparativ cu Romania socialista. Ma bucur foarte mult sa vad cum s-a schimbat aceasta tara, pentru majoritatea populatiei doar in bine. Si sper ca avantajele pe care le-ati dobandit si progresul pe care l-ati facut sa fie continuate si in viitor. Romanilor, la multi ani de 1 Decembrie", a afirmat Noble, intr-un mesaj postat pe Facebook.