Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca Ziua Nationala a Romaniei este cea mai emotionanta sarbatoare a natiunii romane si un simbol al libertatii.





"Astazi este cea mai emotionanta sarbatoare a natiunii noastre. Este ziua in care celebram sentimentele profunde care, generatie dupa generatie, ne unesc in jurul unor idealuri si proiecte majore. Indiferent ca traim in interiorul granitelor tarii sau in afara lor, ne leaga aceeasi dragoste pentru Romania, si aceasta este forta de neclintit care ne face sa luptam pentru a pastra libertatea, democratia si pentru a avea un viitor prosper", a spus Iohannis, la receptia organizata la Palatul Cotroceni cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei.

El a amintit ca anul acesta se aniverseaza trei decenii de la Revolutia din Decembrie 1989.

"Este un moment simbolic pentru a marca incheierea, dupa 30 de ani, a unei etape dificile din istoria noastra postdecembrista si de a incepe un nou parcurs, mai bun, in care sa ducem Romania acolo unde merita in randul tarilor lumii. Doar impreuna, cu speranta si incredere, implicati, uniti si solidari avem puterea sa construim Romania europeana, moderna si puternica!", a afirmat seful statului.

Iohannis a aratat ca secolul parcurs de la Marea Unire a adus "bucuria indeplinirii unor idealuri de veacuri, dar si tragedii si suferinte cumplite".

"Timp de decenii, natiunea noastra, victima a totalitarismelor de stanga si de dreapta, a fost deturnata de la destinul ei european. In toata aceasta neagra perioada, ziua in care, pe Campul lui Horea de la Alba Iulia, romanii si-au croit o alta soarta a ramas reperul puternic si luminos al aspiratiei noastre pentru o Romanie a libertatii si democratiei. Nu intamplator, data de 1 Decembrie a devenit sarbatoarea nationala a Romaniei dupa Revolutie. De atunci si pana astazi ea este, in constiinta noastra, un simbol al libertatii obtinute prin jertfa, in 1918, ca si in 1989. (...) De Ziua Nationala celebram nu doar un eveniment istoric, ci si valorile si energiile pe care acest exceptional act politic le-a potentat. Ele au fost rodul proceselor de liberalizare si democratizare din perioada interbelica si continua sa fie un viu exemplu pentru capacitatea societatii romanesti de a-si fructifica identitatea si de a pune in valoare diversitatea in beneficiul culturii universale, temelia contributiei noastre la proiectul european si la o lume a pacii", a spus el.