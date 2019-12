Administratia Nationala de Meteorologie a emis duminica o informare de vreme rece, ninsori si depuneri de polei, valabila pana marti dimineata in majoritatea regiunilor tarii.



Astfel, in intervalul 2 decembrie, ora 07:00 - 3 decembrie, ora 10:00, aria precipitatiilor va cuprinde regiunile din vestul, nordul si centrul tarii. In Maramures, Transilvania, nordul Crisanei si al Moldovei treptat vor predomina ninsorile si local, mai ales dupa orele amiezii, se va depune strat de zapada.

In Banat, in sudul Crisanei si in centrul si sudul Moldovei la inceput va ploua, apoi se vor semnala precipitatii mixte. In cursul noptii de luni spre marti (2/3 decembrie) si in dimineata zilei de marti, precipitatii slabe sub forma de ploaie, lapovita si trecator ninsoare se vor semnala si in regiunile sudice. Local vor fi depuneri de polei.

La munte va ninge si se va depune strat de zapada, mai consistent in Carpatii Occidentali si in nordul Orientalilor.

Vantul va sufla tare la munte, mai ales pe creste, unde rafalele vor depasi 70-80 km/h, viscolind temporar ninsoarea. Intensificari trecatoare ale vantului vor fi pe spatii mai mici si in celelalte zone, cu viteze in general de 45-55 km/h.

In prima parte a saptamanii, vremea se va mentine rece mai ales dimineata si noaptea, cu precadere in jumatatea de nord a teritoriului.

La nivelul Capitalei, pe parcursul zilei de luni, 2 decembrie, cerul va fi variabil, dar in orele diminetii vremea va fi rece, cu valori termice de minus 4 - minus 2 grade Celsius si conditii de ceata. La amiaza, temperatura aerului va creste pana la o maxima de 5-6 grade.

In a doua parte a noptii de luni spre marti (2/3 decembrie) si in dimineata zilei de marti, cerul va fi noros si va creste probabilitatea pentru precipitatii slabe, predominant sub forma de ploaie. Minima termica de marti dimineata va fi de 0-1 grad Celsius. Vantul va sufla slab si moderat.