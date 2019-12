Un barbat din orasul Alesd, eliberat anul trecut in baza recursului compensatoriu, si-a ucis concubina, in noaptea de sambata spre duminica, fiind audiat duminica de un procuror de la Parchetul de pe langa Tribunalul Bihor.





Potrivit purtatorului de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor, Maria Cotrau, infractiunea care se cerceteaza este de violenta in familie cu referire la infractiunea de omor.

"Este un conflict intre doi concubini. Ca si cauza preliminara a decesului este asfixie mecanica prin sugrumare. Exista un suspect in cauza care a fost retinut si audiat de catre procuror", a declarat Maria Cotrau.

Potrivit sursei, crima s-ar fi produs in jurul orei 2. Barbatul in varsta de 47 de ani si-a sugrumat concubina, dupa care s-a predat la Politie.

Barbatul a mai comis o crima, in 2008, cand si-a ucis concubina, in varsta de 34 de ani, mama a cinci copii pe care ii aveau impreuna. Acesta a fost condamnat in 2010 la 15 ani de detentie. Ucigasul ar fi trebuit sa iasa din penitenciar in 2022, insa a fost eliberat conditionat pe 15 februarie 2018, in baza Legii 169/2017.

