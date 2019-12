Mai mult de un sfert dintre copiii din Romania (27%) afirma ca, intr-o zi cu scoala, stau peste sase ore online sau isi verifica periodic dispozitivul inteligent, telefonul mobil fiind de departe cel mai utilizat terminal (in 96,1% dintre cazuri), reiese dintr-un studiul intocmit de Organizatia "Salvati Copiii".





Datele centralizate in cercetare arata ca, in topul terminalelor folosite de catre copii pentru a naviga pe Internet, se mai afla laptop-ul - cu 46,6% din totalul respondentilor, computer (desktop) - cu 33,2%, Smart TV (17%), tableta (16,4%) si consola de jocuri (7,3%).

Cat priveste timpul petrecut in mediul online, studiu citat releva faptul ca, intr-o zi de scoala, peste un sfert dintre cei intervievati (27%) stau peste sase ore in fata unui dispozitiv inteligent sau il verifica in mod constant. Totodata, intr-o zi fara scoala, procentul copiilor care stau mai mult de sase ore/zi pe Internet sau isi verifica periodic dispozitivul creste la peste 47%.

"Copiii care afirma ca petrec peste sase ore online sunt semnificativ mai nemultumiti de relatia cu parintii, prietenii si profesorii, precum si de viata lor in prezent. De asemenea, considera intr-o masura mai redusa ca activitatile de zi cu zi au sens sau sunt mai putin optimisti cu privire la viitor, sunt mai nemultumiti de deciziile luate si afirma ca au fost mai putin relaxati in ultimele doua saptamani", se mentioneaza in cercetarea "Salvati Copiii".

Potrivit studiului, mai mult de jumatate dintre cei chestionati (54%) au declarat ca au fost deranjati sau suparati in timp ce comunicau pe Internet, totul pe fondul situatiei in care 43% dintre respondenti afirma ca posteaza online informatii personale (fotografii, adresa la care locuiesc, locurile unde merg etc.)

De asemenea, 47% dintre copii recunosc faptul ca verifica uneori, rar sau deloc valoarea de adevar a informatiilor citite online, in timp ce 43% dintre ei sustin ca au vazut sau au primit mesaje cu continut sexual in mediul virtual si 61% s-au simtit inconfortabil ca urmare a ceea ce au vazut pe Internet.

Studiul "Salvati Copiii" privind utilizarea Internetului de catre copii, a fost realizat pe un esantion de 1.156 de persoane cu varste intre 12 si 17 ani, inclusiv.

In prezent, organizatia "Salvati Copiii" Romania si Kaspersky deruleaza o campanie de informare despre riscurile din online, adresata parintilor si profesorilor din mai multe scoli ale Capitalei, in conditiile in care, potrivit unui studiu recent, opt din 10 parinti sustin ca scoala si parintii trebuie sa aiba o responsabilitate comuna pentru a-i invata pe copii despre siguranta in mediul digital.