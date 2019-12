Custodele Coroanei Romane, Margareta, si principele Radu au primit, sambata seara, titlul de Cetatean de Onoare al municipiului Iasi, in cadrul unui eveniment organizat la Palatul Roznovanu.





In prezenta a peste o suta de personalitati culturale, artistice si reprezentanti ai mediului academic, primarul Mihai Chirica a inmanat distinctia de "Cetatean de Onoare al Municipiului" Custodelui Coroanei, Margareta, si principelui Radu, la eveniment fiind prezenta si principesa Sofia.

"Este o mare onoare si e dificil de exprimat cum ma simt acum, cum ne simtim. Multumesc tuturor celor care au facut posibil acest lucru care ne face mandri. Este o mare onoare si ma simt inca si mai mult inradacinata in aceasta tara acum. In plus, faptul ca m-am maritat cu un iesean este inca un motiv. Iasiul a fost mereu, si a vorbit si regele Mihai cu mine despre acest oras, un oras special care este in inima noastra. Va multumim inca o data!", a spus Custodele Coroanei Romane, Margareta.

Primarul Mihai Chirica a spus, in timpul discursului sau, ca "povestea monarhiei romanesti, desi dureros de scurta, a fost una de un uimitor succes".

"Pe parcursul a mai putin de o suta de ani, Romania s-a transformat dintr-o tara orientala intr-un stat european modern, mandru si civilizat. Din pacate, din decembrie 1947 si pana in decembrie 1989, au urmat 42 de ani de demagogie si impostura, de crime impotriva umanitatii si de incercari disperate si repetate din partea autoritatilor comuniste de a sterge memoria poporului. Dar nu au reusit. Incepand cu 1990, milioane de romani au vazut in Familia Regala o sansa pentru salvarea Romaniei. Vazand figura regelui Mihai, foarte multi dintre noi am inteles atunci ca nobletea, in jurul careia regasim mereu cultura, onoarea si patria, reprezinta un monument al virtutii, atat de necesar poporului nostru. Cu toate obstacolele ridicate de puterea instalata, prin minciuna si manipulare, in 1990, Familia Regala a revenit incetul cu incetul in mijlocul romanilor, ocupand locul pe care il merita in inima acestui popor. Cu atat mai mult ma bucur de faptul ca Iasiul a ramas una dintre destinatiile preferate, unul dintre locurile de suflet ale Familiei Regale. Dulcele Targ al Iesilor a fost admirat de regele Carol I, a fost aparat de regele Ferdinand, a fost iubit de regele Carol al II-lea si a fost respectat de regele Mihai", a spus Mihai Chirica.

Edilul a tinut totodata sa mentioneze ca aceasta relatie privilegiata continua.

"Intre orasul nostru si Majestatea Sa Margareta, precum si principele Radu, exista o prietenie sincera si adevarata. Asa cum regele Ferdinand si regina Maria au infaptuit Marea Romanie, Majestatea Sa Margareta si principele Radu au oferit Iasiului un blazon, dar si un motiv de mandrie si bucurie, fiindca toate sacrificiile facute de orasul nostru de-a lungul istoriei au fost pe deplin recunoscute: Iasiul a devenit oras regal. In mod evident, data fiind si traditia monarhiei, dar si originea ieseana a principelui Radu, orasul nostru, avand vocatia sacrificiului, unitatii si solidaritatii, beneficiaza astazi, mai mult ca oricand, de protectia Familiei Regale. Majestatea Sa Margareta si principele Radu, intreaga Casa Regala, au sustinut in mod consecvent proiecte academice, culturale si sociale initiate si desfasurate la Iasi. Acum, la ceas de mare bucurie, suntem fericiti ca avem prilejul sa o omagiem pe Majestatea Sa Margareta si intreaga Familie Regala, sa o cinstim cum se cuvine, sa-i adresam adanca noastra pretuire si sa-i multumim pentru tot ceea ce a oferit si va oferi Romaniei de-a lungul vietii, punand mai presus de orice misiunea sa regala si statala. Sa multumim pentru tot ce a facut pentru orasul nostru - inclusiv prin oferirea augustului titlu de Oras Regal si prin promovarea comunitatii noastre in trecut si pentru totdeauna de acum incolo", a mai spus primarul Mihai Chirica.

El a spus totodata, ca, incepand cu data de 30 noiembrie, trei locuri publice din Iasi vor purta numele reprezentative ale Casei Regale romane: Splai Bahlui Mal Drept se va numi bulevardul Regele Mihai I al Romaniei, Splai Bahlui Mal Stang va fi bulevardul Regele Ferdinand I al Romaniei, iar Parcul din Podu Ros va fi cunoscut drept Parcul Regina Maria a Romaniei.