Google a postat duminica un doodle special dedicat Zilei Nationale a Romaniei, cu mesajul "Ziua Marii Uniri 2019".





Pe imaginea de start sta scris numele motorului de cautare, iar in medalion flutura drapelul Romaniei.

Filmul de 2,22 de minute, postat de Google, incepe cu un mesaj dedicat acestei zile: "Marea Unire din 1918 a fost procesul istoric in urma caruia toate provinciile istorice locuite de romani s-au unit in anul 1918 in cuprinsul aceluiasi stat national, Romania" si continua cu o imagine cu harta tarii "imbracata" in drapelul national, cu mesajul "1 Decembrie. Iubeste Romania! Arboreaza drapelul national!", iar in fundal se vede steagul Romaniei, alaturi de cel al Uniunii Europene, scrie Agerpres.

Textele urmatoare cuprinse in doodle special dedicat Zilei Nationale a Romaniei transmit mesaje din istoria tarii. Primul mesaj face referire la Mica Unire: "Etape preliminare au fost Mica Unire din 1859 a Tarii Moldovei cu Tara Romaneasca si dobandirea independentei in urma razboiului din 1877-1878, pe fondul renasterii nationale a romanilor, in parcursul secolului al XIX-lea", iar cel de-al doilea la momentul constituirii Romaniei Mari: "Unirea Basarabiei, a Bucovinei si, in cele din urma, a Transilvaniei cu Regatul Romaniei (asa zisul Vechi Regat) a dus la constituirea Romaniei Mari".

Filmul mai prezinta imagini de la 1 decembrie 1918, dar si de la paradele militare organizate in prezent si se incheie cu mesajul "La Multi Ani, ROMANIA!" scris pe culorile drapelul national.

Google isi modifica logoul ocazional, pentru a serba un anumit eveniment major sau o personalitate care a schimbat lumea.

In ultimii ani, Google a marcat Ziua Nationala a Romaniei prin logo-uri speciale, dar si anumiti romani celebri sau traditii precum Constantin Brancusi, George Enescu, I.L. Caragiale, Elisa Leonida Zamfirescu (prima femeie inginer din lume) sau Martisorul.