Sambata dimineata, o formatiune noroasa extrem de rara, de tip Stratocumulus, specia volutus, cunoscuta si sub numele de ”nori rulou”, a putut fi observata pe cerul Capitalei, potrivit unor imagini publicate pe pagina de Facebook ”Furtuni Romania”.



"Practic, vorbim de o formatiune noroasa solitara, in forma de tub, care pare adesea sa se rostogoleasca lent pe o axa orizontala. De obicei, apare singular, dar este ocazional observat organizat in linii succesive de nori”, se arata pe pagina de Facebook citata.

"Eu nu am auzit pana acum de astfel de nori in Romania. Ei se formeaza in mai multe locuri din lume, nu doar in Australia, dar este un fenomen foarte rar, nu se stiu multe despre el. Este o miscare ondulatorie in straturile de jos, de regula se formeaza in preajma apelor. Ei se numesc norii rulouri", a declarat Elena Corduneanu la Realitatea Plus.

Astfel de nori se formeaza in conditii de umiditate extrem de mare, spun specialistii.