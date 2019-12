Primarul Nicolae Robu a venit sambata cu clarificari legate de subiectul ''mici si manele'', precizand ca acestea nu sunt interzise, dar exista anumite conditii care trebuie respectate.





Precizarile vin dupa ce, in spatiul public, au aparut informatii potrivit carora edilul Timisoarei ar fi interzis astfel de manifestari.

"Respect dreptul oricui la propriul gust muzical, indiferent care ar fi acesta, deci inclusiv dreptul la indragirea manelelor. Ii respect pe toti cetatenii, indiferent de gustul lor muzical, deci si pe cetatenii iubitori de manele. Nu am interzis manelele in Timisoara, asa ceva neputand nimeni face in democratie. Atata tot ca am dispus interdictii de interpretare / difuzare a lor pe domeniul public in spatii deschise cum ar fi Pietele Victoriei, Libertatii, Unirii, Sfantul Gheorghe, Traian si in Parcurile Rozelor, Justitiei, Central, Alpinet, Botanic, Copiilor. Si intreb: ce timisorean este acela care ar vrea contrariul? Ce apreciere ar primi el, daca ar exista, din partea comunitatii timisorene? Manelele pot fi interpretate / difuzate in Timisoara si pe viitor, fara probleme, pe proprietati private si chiar pe domeniul public, cu aprobare din partea primariei, in spatii inchise", precizeaza primarul Nicolae Robu, sambata, pe Facebook.

In privinta consumului de mititei facuti pe jar, edilul a mentionat de mai multe ori ca atat timisorenii care locuiesc in zonele in care se incing gratarele sunt deranjati de mirosul specific, dar si cei care trec prin apropierea unor astfel de locuri.

"Nu am interzis micii, carnatii etc - cine ar face si cine ar putea face, presupunand ca cineva ar vrea, asa ceva? -, ci doar prepararea lor cu foc cu carbune / lemne, pe domeniul public in spatii deschise. Asadar, nu vorbim de spatiile private - preparare producatoare de fum abundent si mirosuri puternice. Prepararea in tehnologii neproducatoare de fum abundent si mirosuri puternice este permisa in continuare, inclusiv pe domeniul public in spatii deschise. Intreb: e normal ca minunatele noastre piete si parcuri (...) sa fie inundate de fum?", se intreaba Nicolae Robu.