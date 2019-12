Traficul rutier va fi restrictionat in Capitala, sambata si duminica, pentru efectuarea antrenamentelor generale si pentru parada militara de Ziua Nationala a Romaniei in zona Arcului de Triumf.





"La solicitarea Ministerului Apararii Nationale, in contextul organizarii paradei militare cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, Brigada Rutiera a Capitalei va dispune masuri specifice din competenta, in sensul fluidizarii si restrictionarii traficului rutier, in conformitate cu avizul Comisiei Tehnice de Circulatie din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti sau atunci cand situatia va impune acest lucru", informeaza un comunicat al Brigazii Rutiere.



In zilele de sambata si duminica, traficul rutier va fi inchis, intre orele 4:00 - 15:00, pe axul central si banda I pe soseaua Kiseleff, intre Piata Presei Libere si Arcul de Triumf, si benzile I si II pe soseaua Bucuresti-Ploiesti, sensul de mers Piata Presei Libere catre Fantana Miorita, precum si pe benzile III si IV pe soseaua Bucuresti-Ploiesti, sensul de mers Fantana Miorita catre Piata Presei Libere.



Va fi restrictionat traficul rutier si in Pasajul Presei Libere, pe sensul de deplasare dinspre Piata Presei Libere catre Arcul de Triumf, traficul rutier fiind dirijat prin breteaua care accede in Piata Montreal.



Intre orele 7:00 si 15:00, circulatia va fi inchisa total pe soseaua Kiseleff, intre Piata Presei Libere si intrarea in Piata Victoriei, pana la semaforul care face legatura cu bulevardul Aviatorilor si strada Paris, pe strazile adiacente, precum si pe strada Al. Constantinescu, intre bulevardul Marasti si Arcul de Triumf, bulevardul Maresal Averescu, intre bulevardul Marasti si Arcul de Triumf, bulevardul Constantin Prezan, intre Piata Arcul de Triumf si Piata Charles de Gaulle, strada Primo Nebiolo, strada Arh. Ion Mincu, strada Docentilor si pe strada Barbu Delavrancea.



De asemenea, traficul rutier va fi restrictionat temporar si pe bulevardul Poligrafiei, bulevardul Marasti si strada Clucerului pe durata deplasarii tehnicii si personalului.







Tot intre orele 7,00 si 15,00, traficul rutier va fi restrictionat temporar si pe urmatoarele artere: strada Boiangiu Radu, strada Serdarului, strada Postelnicului, strada Stolnicului, strada Nicolae Racota, intrarea Setrarului, strada Paharnicului, strada Pivnicerului, bulevardul Beijing si bulevardul Aviatorilor, banda I de circulatie de la sensul giratoriu Monumentul Crucea Secolului, pana la Piata Charles de Gaulle, sensul de mers catre Piata Charles de Gaulle.

Potrivit Brigazii Rutiere, intre orele 7:00 - 15:00, circulatia va fi inchisa si pe banda I de pe bulevardul Ion Mihalache, ambele sensuri de mers, tronsonul cuprins intre bulevardul Nicolae Titulescu si intersectia cu strada Turda.

Sambata, incepand cu ora 9:00, pana duminica, ora 20:00, va fi restrictionat traficul rutier pe strada A. Constantinescu, banda I, sensul de mers dinspre Arcul de Triumf catre Manastirea Casin si pe soseaua Kiseleff, banda I, pe sensul de mers dinspre Piata Presei Libere catre Arcul de Triumf si incepand cu ora 14,00, benzile I si II, din Piata Arcului de Triumf sensul de mers dinspre bulevardul Constantin. Prezan catre Piata Presei Libere.

Incepand de vineri si pana duminica, la ora 15:00, este restrictionat traficul rutier pe bulevardul Aviatorilor, pe banda I de circulatie, dinspre bulevardul Beijing catre strada Arh. I. Mincu si, la necesitate, banda I pe sensul de mers dinspre strada Arh. I. Mincu catre bulevardul Beijing, precum si pe breteaua adiacenta bulevardului Aviatorilor (respectiv Parcului Herastrau), intre rondul Pescarus si Piata Charles de Gaulle.