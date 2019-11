Un pompier bihorean, Ciprian Petrut, a salvat o fetita de doi ani din comuna Tamaseu, in timp ce se deplasa spre domiciliul sau, din municipiul Marghita, a anuntat vineri, intr-un comunicat, ISU Crisana al Judetului Bihor.



"Sambata, 23 noiembrie, in jurul orei 17, in timp ce se intorcea de la Oradea, deplasandu-se cu autoturismul spre casa (situata in Marghita), trecand prin localitatea Tamaseu, pompierul militar Petrut Ciprian a observat un grup de oameni agitati, adunati in jurul unui copil intins pe jos. Militarul a oprit imediat masina, indreptandu-se rapid spre micuta victima, care era in stare de inconstienta", a transmis, in comunicat, maiorul Camelia Rosca, purtator de cuvant al ISU Crisana.

Militar in cadrul statiei de pompieri Sacueni, plutonierul major i-a acordat primul ajutor micutei, reusind sa o salveze, scrie Agerpres.

"Evaluand numaidecat situatia, plutonier major Petrut a constatat ca fetita nu mai putea respira, astfel ca a luat-o pe micuta in brate si i-a acordat masurile de prim ajutor care se impuneau, reusind in cateva secunde sa o salveze, readucand-o in stare de constienta. Dupa sosirea echipajului Serviciului de Ambulanta Judetean la fata locului, Petrut Ciprian a continuat, impreuna cu cadrele medicale, sa-i acorde fetitei ingrijiri de specialitate, pana in momentul transportarii acesteia la spital", se mai precizeaza in comunicatul ISU Crisana.

ISU Bihor precizeaza ca, dupa ce a ajuns acasa, primul lucru pe care l-a facut pompierul salvator a fost acela de a-si strange in brate cele doua fiice in varsta de 2, respectiv de 6 ani, fiind recunoscator, dupa cum a marturisit, ca i s-a dat sansa de a oferi parintilor fetitei imensa bucurie de a o strange vie la piept.

La inceputul lunii noiembrie, o fetita de doar sapte zile, care a intrat in stop cardio-respirator, a fost salvata de un alt pompier bihorean si de un medic SMURD Bihor, chiar in sediul ISU Crisana.