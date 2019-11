O femeie in varsta de 72 de ani si un barbat de 73 de ani din Tuglui, judetul Dolj, sot si sotie, au fost gasit morti in propria locuinta, barbatul fiind spanzurat in podul casei, iar femeia avea urme de violenta pe corp.

Politia a fost sesizata vineri cu privire la faptul ca o femeie a fost gasita moarta in propria locuinta. "La fata locului s-au deplasat politistii care au gasit intr-una din camerele locuintei o femeie de 72 de ani, din Tuglui, care era decedata, aceasta prezentand urme de violenta", potrivit IPJ Dolj. In podul locuintei politistii l-au gasit spanzurat pe sotul femeii. Un procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Dolj a preluat acest caz, scrie news.ro.

