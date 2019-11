Un barbat in varsta de 32 de ani din judetul Vaslui a fost arestat preventiv, fiind acuzat ca a violat doi copii de 5, respectiv 8 ani ai concubinei sale, in timp ce femeia era plecata de acasa cu cel mai mic dintre copii, un bebelus de cinci luni.



Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, fapta a fost sesizata de femeie pe data de 14 octombrie, cand cei trei copii au si fost luati din familie de autoritatile competente, iar barbatul a fost retinut pe data de 26 noiembrie si ulterior arestat.

"Sunt efectuate cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de viol in forma continuata si violenta in familie, cu suspectul in stare de arest preventiv", a declarat, vineri, pentru Agerpres, purtatorul de cuvant al IPJ Vaslui, Bogdan Gheorghita.

Din datele furnizate de Directia pentru Protectia Copilului Vaslui, cei trei copii au fost luati din familie in urma sesizarii venite din partea mamei si sunt securizati in familiile unor asistenti maternali profesionisti.