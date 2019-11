Este foarte usor sa iti gasesti de lucru prin casa in aceasta perioada a anului.



Daca vei avea musafiri de Craciun, trebuie sa organizezi totul ca la carte. Iata cateva sfaturi care iti vor usura misiunea.

Curatenia generala, cel mai important pas

Inainte de a le cumpara jucarii noi copiilor sau sa iti innoiesti garderoba si colectiile de carti si filme, trebuie sa te asiguri ca ai suficient spatiu pentru ele. Este cel mai bun moment sa iti pui ordine in lucrurile vechi. Aranjeaza-le pe categorii: cele pe care le poti vinde, cele pe care le vei dona si cele pe care le vei arunca la gunoi. Apoi, asigura-te ca fiecare dintre ele va ajunge la destinatia potrivita.

Dupa ce ai scapat de vechituri, este momentul sa te apuci de curatenia propriu-zisa. Iti va fi mult mai greu sa dai cu aspiratorul sau cu mopul printre ornamente, pom de Craciun si cadouri. Asadar, poti face o curatenie in stilul celei de primavara sau de toamna, pentru ca locuinta ta sa isi păstreze stralucirea cat mai mult timp. Este momentul ideal sa aduci si cateva imbunatatiri. Poti cumpara un set de perne noi, sa schimbi masuta de cafea sau pur si simplu sa iei câteva ghivece de flori deosebite. Elementele de decor ii vor da un aer proaspat casei tale si poti considera ca acestea sunt primele tale cadouri.

Ocupa-te de inventar

Daca vei avea musafiri in perioada sarbatorilor de iarna, trebuie sa te asiguri ca ai tot ce este nevoie. In primul rand, verifica lenjeriile de pat si prosoapele, dar si elemente de baza pentru masa. N-ai vrea sa te trezesti in timpul cinei de Craciun ca ai doar trei pahare de vin si patru farfurii.

Tot la capitolul inventar intra si decoratiunile de Craciun. Verifica luminitele si globuletele, vezi daca iti mai plac sau daca este nevoie sa cumperi altele. Tema este clara, dar te poti juca in continuare cu combinatiile de culori. Bradul va fi elementul central al casei tale, indiferent ca este natural sau artificial. In jurul lui va veti strange sa desfaceti cadourile. Cu cat te vei misca mai repede, cu atat vei avea mai mult timp la dispozitie pentru a-ti pregăti casa de Craciun asa cum iti doresti.

Pregateste lista de invitati si meniul

Craciunul se petrece alaturi de cei dragi. Anunta-ti din timp apropiatii de intentia ta de organiza cina sau mica petrecere. Probabil ca le cunosti deja preferintele culinare, asa ca meniul nu va reprezenta o provocare atat de mare pentru tine. Totusi, vei petrece destul timp in bucatarie. Masa de Craciun trebuie sa fie bogata. Cel mai indicat este sa mergi pe preparatele clasice: toba, caltabosi, sarmale, friptura si cozonaci.

Trebuie sa fii gata si pentru invitati surpriza. Nu stii niciodata cand te trezesti la ușa cu unchiul si matusa pe care nu i-ai mai vazut de ani de zile sau cu prietenii copiilor tai. Asa ca nu strica sa ai cateva portii de mancare in plus.

Sa iti pregatesti locuinta pentru Craciun ar trebui sa fie o activitate distractiva, nicidecum o povara. Daca vei urma pasii prezentati in articol, cu siguranta vei reusi sa fii o gazda perfecta. In plus, vei avea timp si de relaxare inainte de a-ti intampina musafirii.