Challapa si Billy, caini utilitari special instruiti, participa in aceste zile la misiunea de cautare si salvare a victimelor cutremurului din Albania.



Cainii participa la misiune alaturi de stapanii lor, Vlad Popescu si Romica Chintoi, ambii voluntari la Clubul Cainilor Utilitari (CCU) din Bucuresti. Acestia au decolat marti seara cu doua aeronave Hercules de la Baza aeriana 90 cu destinatia Tirana.

Potrivit unui comunicat remis 9am, echipele romane au intervenit in sprijinul autoritatilor din Albania, in urma cutremurului in care peste 40 de persoane au decedat. Echipele de interventie au reusit alaturi de cainii special antrenati sa recupereze de sub daramaturi mai multe persoane decedate, printre care si un cuplu, pe care salvatorii i-au gasit imbratisati.

“Este o misiune grea pentru noi, fiind practic prima interventie reala a clubului in caz de cutremur. De asemenea, au fost numeroase replici care ne-au pus in dificultate, deoarece sunt mult cladiri grav avariate si care risca sa se prabuseasca in orice moment. Speram sa se incheie curand cautarile si sa ne intoarcem acasa cu bine, atat noi, cat si cateii”, a declarat de la fata locului Vlad Popescu, fondator al Clubului Cainior Utilitari.

“Un caine salvator are eficienta sporita in detectia persoanelor surprinse in astfel de situatii. Acesta se deplaseaza rapid prin daramaturi si poate patrunde in zone periculoase si spatii inguste, fiind astfel esentiali in localizarea victimelor. Pregatirea unui astfel de caine insumeaza aproximativ 1000 de ore de antrenament si simulari de cutremur in diferite conditii meteo si in zone greu accesibile pentru oameni”, a declarat Romica Chintoi, voluntar la Clubul Cainilor Utilitari.

Cele doua echipele om-caine ale CCU prezente in Albania sunt atestate in cadrul programelor organizate de Ministerul Afacerilor Interne la Centrul Chinologic "Aurel Greblea" – Sibiu, iar interventia din Albania are loc in cadrul protocolului semnat de CCU cu Departamentul pentru Situatii de Urgenta.