Uniunea Salvati Romania considera ca preventia trebuie sa devina o componenta strategica a sistemului public de sanatate, astfel incat Romania sa nu mai fie pe primul loc in Uniunea Europeana in ceea ce priveste mortalitatea din cauza tratabile.



"Ultimul raport al Comisiei Europene arata ca Romania are cea mai mare rata a mortalitatii din cauze tratabile din Uniunea Europeana, iar factorii principali sunt: consumul de alcool, fumatul si obezitatea.

Inca din primele luni de mandat, parlamentarii USR au depus proiecte de legi care sa previna cele mai frecvente boli care cauzeaza mortalitate in Romania: taxarea zaharurilor suplimentare din sucuri, limitarea continutului de acizi grasi trans-nesaturati in alimente, interzicerea reclamelor la tigari in magazine, informare corecta despre medicamentele homeopate. Aceste proiecte au si sprijinul Organizatiei Mondiale a Sanatatii, dat fiind ca legi similare si-au dovedit eficienta in alte tari din UE si din lume.

USR considera ca pentru a insanatosi un sistem de sanatate bolnav, accentul trebuie pus deopotriva si pe preventie.

'Mai mult de 40% din povara de boala din Romania, estimata in ani de viata sanatoasa pierduti prin deces sau dizabilitate este cauzata de factorii de risc corectabili. Asadar, sunt necesare masuri comprehensive, coordonate si cost-eficiente pentru a ameliora impactul acestora asupra incidentei bolilor non-comunicabile – boli respiratorii cronice, diabet zaharat, patologie cardio-vasculara si cancer. Preventia trebuie sa devina o componenta strategica a sistemului public de sanatate si implica politici publice intersectoriale, secventiale si coordonate. Presupune responsabilizarea comunitatii si a autoritatilor privitor la preventia in sanatate. Exista exemple de bune practici si politici interventionale validate care trebuie replicate si in Romania. Asadar, e nevoie de o Lege a Preventiei care sa structureze o noua arhitectura a responsabilitatii infrastructurii institutionale, sa dimensioneze resursa umana si financiara pentru Planurile Nationale de Control Integrat al bolilor cardiovasculare si oncologice – principalele contributoare la mortalitatea si morbiditatea din Romania', transmite senatorul USR Adrian Wiener, initiatorul proiectelor de lege.

USR are solutii pentru sistemul de sanatate din tara noastra, mai este nevoie doar de o majoritate parlamentara responsabila care sa constientizeze importanta lor asupra sanatatii fiecarui roman.

Raportul Comisiei Europene poate fi citit aici", se arata intr-un comunicat USR.