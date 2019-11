Un tanar in vasrta de 19 ani a violat si apoi a omorat o femeie in varsta de 90 de ani, in Muncel, judetul Cluj. Baiatul a fost retinut de catre procurori pentru 24 de ore.

Tanarul a fost retinut joi seara si va fi prezentat in fata instantei cu o propunere de arestare preventiva, potrivit reprezentantilor Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj. "Un tanar de 19 ani a fost retinut joi seara pentru 24 de ore pentru viol consumat, omor consumat, furt si talharie, acesta fiind acuzat de uciderea unei femei de 90 de ani din satul Muncel. Va fi prezentant instantei cu propunerea de arestare preventiva", au declarat procurorii. Tanarul ar fi ajutat-o pe batrana de mai multe ori cu treburile casei, iar acum ar fi avut un conflict. "Victima prezenta urme de violenta pe corp si asa a fost declansata ancheta care a dus la identificarea autorului, acesta fiind audiat, joi, mai multe ore. Din primele informatii rezulta ca femeia ar fi fost strangulata", au mai spus procurorii, potrivit Mediafax.

