Un barbat din Timisoara s-a aruncat de la etajul 5 al sediului Nokia si a murit. La fata locului se aflau politistii si pompierii pe care sotia barbatului i-a alertat, printr-un apel la 112.

Inainte de a recurge la acest gest, barbatul a sunat-o pe sotia sa pentru a o anunta ca vrea sa se sinucida. Femeia a alertat imediat autoritatile.

Barbatul a fortat geamul din birou, iar inainte sa sara, i-a scris un mesaj sotiei, care se afla la parterul cladirii si a vazut toata intamplarea nefericita.

Femeia a fost dusa in stare de soc la spital de catre ambulanta, scrie hotnews.ro.

"Politistul ii tot spunea sa coboare, sa nu se arunce. A coborat de pe scaun de vreo doua-trei ori. La un moment dat s-a intors din birou. Apoi a venit o autoscara a pompierilor, in momentul in care a vazut ca intind autoscara s-a aruncat in gol", a declarat un martor.

Discutia dintre politist si barbat a durat aproximativ 20 de minute.

Barbatul era angajatul firmei Nokia de 15 ani si avea doi copii. Potrivit anchetatorilor, depresia provocata de problemele de la locul de munca l-a facut sa recurga la gestul extrem.