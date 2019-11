Spitalele de pe platforma Fundeni, care nu mai au apa calda si caldura in urma unei defectiuni a retelei RADET, au primit instiintari de la companie la mai mult de doua ore dupa ce sistarile agentului termic au fost realizate, precizeaza Ministerul Sanatatii, care arata ca in acest caz vor fi utilizate surse alternative.



Reprezentantii MS au verificat situatia in unitatile sanitare de pe platforma Fundeni, afectate de intreruperea agentului termic.

"Am vorbit cu managerii celor 3 unitati sanitare pentru ca am vrut sa verific ca pot fi asigurate conditiile necesare continuarii ingrijirilor medicale de care au nevoie pacientii. Spitalele au primit instiintari de la compania RADET la peste 2 ore dupa ce sistarile de agent termic au fost realizate. In toate cele trei locatii se vor face eforturile necesare si vor fi utilizate surse alternative pentru asigurarea caldurii si a apei calde. Suplimentar, am cerut reprezentantilor Directiei de Sanatate Publica Bucuresti sa verifice la fata locului care este situatia si sa indrume echipele de management pentru a lua masurile necesare care se impun. Dar este regretabil ca evenimente de aceasta natura continua si nu putem fi de acord ca, in plina iarna, pacientii sa fie pusi in astfel de situatii", a declarat Horatiu Moldovan, secretar de stat in Ministerul Sanatatii.

Totodata, Ministerul Sanatatii atrage atentia ca lipsa agentului termic poate afecta calitatea actului medical si solicita Primariei Capitalei sa ia masuri urgente cu privire la activitatea si modul de comunicare in cazul RADET, scrie Agerpres.

Pe platforma Fundeni trei mari unitati medicale isi desfasoara activitatea: Institutul "CC Iliescu", Institutul Clinic Fundeni si Institutul Oncologic Bucuresti.