O tanara de 20 ani, din judetul Galati, a ajuns in stare grava la Spitalul Judetean de Urgenta din Galati, dupa ce a sarit dintr-un tren aflat in miscare.



Potrivit politistilor de la Serviciul Teritorial al Politiei Transporturi, evenimentul s-a produs miercuri seara in trenul care circula pe ruta Galati-Targu Bujor. Femeia, pasagera in trenul respectiv, a uitat sa coboare in statia Tulucesti si, dupa ce garnitura s-a pus in miscare, a sarit lovindu-se cu capul de asfalt. Incidentul a avut loc la aproximativ 300 de metri de gara.

Calatorii au sunat la 112, iar la fata locului a sosit o ambulanta care a transportat victima la spital. Tanara a suferit mai multe rani la cap, fiind internata la sectia de neurochirugie a Spitalului Judetean de Urgenta Galati, scrie Agerpres.

In cauza a fost deschis un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa.