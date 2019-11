Intrebati care cred ca este salariul corect pe care l-ar merita pentru nivelul de experienta pe care il au si domeniul in care lucreaza, 57% dintre respondentii celei mai recente cercetari derulate de eJobs Romania au spus ca s-ar vedea la un prag maxim de 3.000 de lei pe luna. Mai specific de atat, 20% dintre acestia au spus ca o evaluare corecta ar fi in intervalul 1.500 – 2.000 de lei, 17% au mentionat 2.000 – 2.500 de lei, iar alti 20% au spus ca ar merita un salariu net intre 2.500 si 3.000 de lei.

16% dintre cei care au participat la studiu cred ca remunerarea corecta pentru pregatirea si experienta pe care o au este cuprinsa intre 3.000 si 4.000 de lei pe luna. 9% se plaseaza in intervalul 4.000 – 5.000 de lei, iar procentele scad pe masura ce cresc pragurile salariale. Astfel, in segmentul 5.000 – 6.000 de lei cred ca s-ar incadra doar 4% dintre respondenti, 3% mentioneaza 6.000 – 8.000 de lei, in timp ce doar 2% cred ca ar merita sa castige intre 8.000 si 10.000 de lei pe luna.

”Daca avem un procent marginal al celor care se plaseaza pe nivelul superior de salariare, si atunci cand vine vorba de salariul minim avem aproape la fel de putini respondenti care s-ar autoincadra in aceasta zona. Potrivit rezultatelor studiului, doar 7% se asociaza plafonului salarial cuprins intre 1.200 si 1.500 de lei. Ce ne spun rezultatele cercetarii? Ca, in ciuda aparentelor, candidatii sunt destul de bine ancorati in realitate, stiu care sunt salariile din piata si nu mai supraliciteaza la fel de mult ca in trecut. Prefera sa compenseze, in schimb, la alte capitole. Cum ar fi beneficiile extrasalariale, spre exemplu, atat cele materiale, cat si cele nonmateriale, precum programul flexibil, deschiderea angajatorului la ideea de munca remote sau plan de dezvoltare profesionala”, spune Bogdan Badea, CEO eJobs Romania.

Intrebati care sunt cele mai importante 5 beneficii extrasalariale pe care ar dori sa le primeasca de la angajatori, 72,5% dintre respondenti au pus pe primul loc tichetele de masa, 70% ar vrea prime de sarbatori, 60% program flexibil, 53% abonament la clinica medicala privata. 45,7% pun in fruntea listei al 13-lea salariu, iar 24% ar vrea sa aiba posibilitatea de a lucra remote. Alte beneficii extrasalariale mentionate de respondenti au fost abonamentele la sala, vouchere si discounturi in retele partenere, teambuildinguri sau masaj la birou. ”De la an la an, se contureaza tot mai clar concluzia ca si candidatii, si angajatii vor experiente, nu doar joburi care sa le plateasca facturile. Sigur ca acest lucru nu exclude si un salariu despre care sa simta ca le reflecta valoarea profesionala, numai ca vor mai mult de atat. Asta inseamna beneficii, inseamna cultura organizationala, inseamna stabilitate, o echipa cu care sa se simta confortabil, potential de crestere si asa mai departe”, mai spune Bogdan Badea.

Studiul a fost realizat in perioada 1-19 noiembrie, pe un esantion de 1.493 de respondenti.