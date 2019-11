O asistenta medicala din Bihor a fost filmata in timp ce fuma in ambulanta, in timpul unei interventii de urgenta.

Filmarea a fost facuta de catre soferul ambulantei. Femeia incalca normele Seviciului de Ambulanta Bihor, care interzic fumatul la o distanta mai mica de 10 metri de cabina ambulantei, arata stirileprotv.ro. Filmarea a starnit revolta atat in mediul online, cat si la conducerea institutiei. Intre asistenta medicala si soferul pe ambulanta exista o relatie de ostilitate, potrivit dr. Liciniu Venter, managerul SAJ Bihor. "Am primit si noi filmuletul. Este pentru prima oara cand se intampla un asemenea lucru. Intre cei doi colegi exista o problema, este adevarat ca doamna asistenta a cerut sa faca echipa cu alt ambulantier. Problema este ca niciun alt ambulantier de acolo nu doreste sa lucreze cu asistenta respectiva si nicio asistenta cu ambulantierul respectiv. Cred ca vom decide, totusi, sa ramana in aceeasi echipa", a declarat dr. Liciniu Venter. Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile. Nu se stie cu exactitate cand a fost facuta filmarea, dar angajatii nu mai pot fi sanctionati disciplinar dupa 6 luni de la o abatere. Femeia ar fi renuntat sa fumeze in ambulanta dupa ce a fost atentionata de conducere.

Te-ar putea interesa si:

Vrei sa fii la curent cu cele mai importante stiri?

Urmareste-ne si pe Facebook ×