Aproximativ 4.000 de militari si specialisti din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Roman de Informatii si Administratia Nationala a Penitenciarelor, dintre care 500 militari din 21 de tari aliate sau partenere, si aproximativ 200 de mijloace tehnice vor participa duminica, 1 Decembrie, incepand cu ora 11.00, la Parada Militara Nationala organizata cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, in Piata Arcul de Triumf din Bucuresti. De asemenea, in functie de conditiile meteorologice, vor evolua si peste 50 de aeronave.



"Detasamentele de militari straini vor fi din Bulgaria, Canada, Republica Ceha, Croatia, Franta, Germania, Georgia, Grecia, Italia, Lituania, Letonia, Luxemburg, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Muntenegru, Polonia, Portugalia, Slovenia, Turcia, Ucraina si SUA.

Totodata, imediat dupa incheierea defilarii militarilor si a tehnicii, publicul va putea vizita, pana la ora 14.00, expozitiile de tehnica militara care vor fi amplasate in zona Pietei Presei Libere si in zona Monumentului Infanterie (B-dul Kiseleff).

Tot in Bucuresti va avea loc, incepand cu ora 9.00, o ceremonie militara si religioasa de depunere de coroane si jerbe de flori la Mormantul Ostasului Necunoscut, din Parcul Carol I.

In garnizoana Alba Iulia, incepand cu ora 13.00, in zona Bulevardului 1 Decembrie 1918, va avea loc ceremonia militara la care vor lua parte aproximativ 1.400 de militari si specialisti din cadrul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Roman de Informatii si Administratiei Nationale a Penitenciarelor, cu aproximativ 110 mijloace tehnice si circa 15 aeronave.

Incepand cu ora 10.00, la Monumentul „Marii Uniri” va fi organizata o ceremonie militara de depunere de coroane si jerbe de flori, iar intre orele 11.00 si 12.30, publicul va avea ocazia sa vizioneze tehnica participanta la defilare, care va fi stationata pe Bulevardul 1 Decembrie 1918.

Ceremoniile militare din cele doua orase vor putea fi urmarite si online, accesand pagina de Facebook a Ministerului Apararii Nationale.

Cu prilejul Zilei de 1 Decembrie, reprezentanti ai Armatei Romaniei vor participa, la solicitarea si cu sprijinul autoritatilor locale, la pregatirea, organizarea si desfasurarea de ceremonii militare si religioase de depunere de coroane de flori, intalniri cu militari veterani si veterani de razboi, defilari si expozitii de tehnica militara de lupta si armament in garnizoane in care sunt dislocate mari unitati si unitati militare.

Cu ocazia Zilei Nationale, Drapelul national va fi arborat in toate institutiile militare din tara, iar la bordul navelor maritime si fluviale se va ridica Marele Pavoaz.

Militarii aflati in misiune in teatrele de operatii din Afganistan, Balcanii de Vest, Mali si Irak, precum si cei aflati in misiune in Polonia, desfasoara ceremonii militare si activitati specifice cu ocazia Zilei Nationale.

Jandarmeria Romana dispune masuri de protectie a populatiei

•Pentru buna desfasurare a Paradei Militare Nationale, Jandarmeria Romana va dispune masuri de protectie a populatiei, iar Brigada Rutiera Bucuresti va lua masuri pentru asigurarea fluentei in trafic si informarea conducatorilor auto asupra restrictiilor rutiere pe arterele care converg catre Piata Arcul de Triumf, pentru zilele de 30 noiembrie si 1 decembrie.

•Folosirea dronelor (Remotely Piloted Aircraft Systems - RPAS) in spatiul aerian unde se desfasoara manifestarile dedicate Zilei Nationale este interzisa, conform prevederilor articolului 12 din Hotararea de Guvern nr. 912/2010.

•Pentru asigurarea celor mai bune conditii de acces si vizionare a Paradei, recomandam publicului spectator sa vina la ceremonii fara bagaje voluminoase", se arata intr-un comunicat.