Cumpararea unei masini poate fi o experienta stresanta, mai ales daca nu stii de unde sa incepi sau la ce sa te astepti odata ce ai achizitionat-o. Pe langa optiunile pe care le poti lua in considerare, mai trebuie sa faci si o analiza a costurilor anuale, sa afli daca vei avea unde sa o parchezi, dar si sa iei in calcul posibilele taxe sau impozite care pot aparea pe neasteptate.



In plus, daca te gandesti sa-ti iei o masina la mana a doua, trebuie sa te asiguri fie ca ai pe cineva care se pricepe la autoturisme, fie ca esti capabil sa evaluezi toate riscurile unei masini cand o iei la un test drive, astfel incat sa faci cea mai buna alegere, in cele din urma. Iata care sunt principalele lucruri pe care trebuie sa le stii inainte de a-ti lua o masina:

Masina noua sau second hand

Masinile la mana a doua sunt, incontestabil, mult mai ieftine decat cele noi, insa cea mai mare problema a lor este ca nu stii niciodata cat va dura pana cand va trebui sa investesti bani in reparatii sau pentru a inlocui piesele uzate. Masinile straine scumpe vor fi mult mai costisitoare cand vine vorba de reparatii, asa ca trebuie sa te asiguri ca iti vei putea permite aceste cheltuieli. Documenteaza-te temeinic inainte si afla cat te costa reparatiile de baza pentru fiecare model de masina care iti face cu ochiul. Astfel, vei avea o imagine de ansamblu mult mai realista si s-ar putea sa excluzi cu mai mare usurinta din lista de autoturisme care iti plac. Pe de alta parte, putini sunt cei care isi permit sa isi cumpere o masina noua cu banii jos, iar majoritatea fac imprumuturi pentru a-si achizitiona un autoturism nou-nout. Avantajul este ca, timp de cativa ani, ai garantia ca nu vei mai plati niciun ban pentru inlocuirea unor piese sau pentru alte reparatii.

Costurile cu asigurarile RCA si CASCO

Asigurarea obligatorie RCA se calculeaza nu doar in functie de marca si modelul masinii, ci si date legate de masina (putere, capacitate cilindrica etc) si de proprietar. Spre exemplu, un proprietar cu varsta pana in 30 de ani poate plati si cu 30% mai mult pentru o polita RCA. La fel de important este sa alegi si un asigurator serios, care sa iti ofere mai multe variante, astfel incat sa o poti alege pe cea potrivita pentru tine. Polita RCA poate fi cumparata si online, unde ai un simulator care iti arata mai multe optiuni, dupa ce ai introdus datele masinii, astfel incat sa se poata face un calcul cat mai corect. Dupa cum vezi, obtinerea unei asigurari RCA nu este o procedura complicata si poti afla de la bun inceput cat vei plati pentru ea.

Asigurarea CASCO nu este obligatorie, dar este o plasa de siguranta, mai ales pentru o masina noua si scumpa, acoperind o mare parte dintre avariile pe care le poti provoca accidental. Desi este mai costisitoare, asigurarea CASCO te poate scuti de multe neplaceri si cheltuieli uriase.

Analizeaza ce model ti se potriveste

Atunci cand te gandesti sa iti cumperi o masina, ar trebui sa tii cont de mai multi factori. Dincolo de modelele sau marcile de autoturisme care iti plac, la fel de importante sunt locurile prin care vei circula cu masina, consumul mediu, planurile tale de viitor, locurile de parcare disponibile, gradul de confort de care ai nevoie etc. Spre exemplu, o familie va avea nevoie de o masina mai spatioasa, insa ii va fi mai greu sa ii gaseasca un loc de parcare printre zecile de autoturisme din jurul blocului. O masina mare este mai confortabila si mai sigura la drum lung, insa este mai dificil sa te strecori cu ea prin traficul aglomerat din marile orase. Pune in balanta toti acesti factori inainte de a lua o decizie finala si tine cont de faptul ca functionalitatea unui autoturism si modul in care acesta se pliaza pe nevoile tale sunt mai importante decat estetica.

Stabileste modalitatea de plata

Daca nu ai banii necesari pentru a achita intreaga suma pentru a-ti lua masina, atunci ai la dispozitie doua variante: fie iei un credit de nevoi personale de la banca, fie optezi pentru achizitionarea autoturismului in leasing. Ratele lunare pe care le vei avea de achitat pot varia, in functie de banca cu care vrei sa colaborezi ori de perioada pentru care iei creditul. Daca te gandesti sa contractezi un credit pe o perioada mai mare de cinci ani, tine cont ca aceasta este durata medie de functionare fara probleme a unui autoturism, dupa care pot incepe sa apara unele cheltuieli suplimentare. Este important sa te asiguri ca vei putea acoperi fara probleme ratele lunare, astfel incat sa nu faci un sacrificiu prea mare.

Invata sa negociezi

Preturile masinilor la mana a doua sunt, adeseori, negociabile, iar pretul final pe care il vei obtine depinde, in mare masura, de capacitatea ta de a te tocmi cu vanzatorul. Cu cat vei fi mai documentat despre pretul de pe piata second hand al aceleiasi masini, cu acelasi an de fabricatie si specificatii tehnice, cu atat ai sanse mai mari sa obtii o oferta avantajoasa. De asemenea, cand mergi la test drive, ia cu tine un prieten mai priceput la autoturisme sau un mecanic auto care sa poata observa detaliile mai putin evidente, pe care le-ai putea trece cu vederea, legate de buna functionare a autoturismului. Este esential sa ceri si un istoric al masinii, care sa cuprinda lista tuturor reviziilor tehnice, reparatiilor, schimbarilor de ulei etc - astfel iti poti face o idee mai buna despre starea masinii si despre posibilele investitii ulterioare.