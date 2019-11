Senatorul USR Allen Coliban, membru al Comisiei pentru Mediu din Senat, i-a adresat presedintelui Klaus Iohannis doua scrisori deschise, pe tema poluarii aerului, respectiv a taierilor ilegale de paduri, ambele fiind considerate riscuri la siguranta nationala.



"In prima scrisoare, plecand de la realitatea ca taierile ilegale reprezinta un risc din perspectiva de sanatate, de mediu, economica, energetica si de dezvoltare durabila si ca se impune o gestiune judicioasa a padurilor Romaniei, senatorul USR ii solicita presedintelui Klaus Iohannis:

1. Sa constate importanta subiectului taierilor ilegale din padurile Romaniei si a impactului acestor fapte.

2. Sa supuna discutiei si analizei CSAT aceste aspecte si sa includa lupta impotriva taierilor ilegale in cadrul urmatoarei Strategii Nationale de Aparare a Tarii (2020-2024).

3. Sa supuna discutiei CSAT subiectul Inventarul Forestier National (IFN) si sa analizeze optiunea de a prelua institutia IFN in subordinea CSAT.

4. Sa analizeze in cadrul CSAT oportunitatea semnarii unor protocoale de colaborare intre institutiile statului in scopul imbunatatirii mijloacelor actuale de lupta impotriva taierilor ilegale de padure.

5. Sa analizeze in cadrul CSAT si impreuna cu institutiile abilitate situatia curenta a SUMAL, stadiul realizarii acestuia de catre STS, intarzierile induse de catre Ministerul Apelor si Padurilor si toti ceilalti factori care au contribuit la inregistrarea unui regres in lupta impotriva taierilor ilegale de paduri, in intervalul 2016-2019.

In a doua scrisoare, referitoare la poluarea aerului, senatorul USR Allen Coliban ii solicita presedintelui Klaus Iohannis sa puna aceasta problema, de urgenta, in discutia CSAT si sa aiba in vedere includerea poluarii aerului pe lista amenintarilor la securitatea nationala a Romaniei. Totodata, senatorul ii cere presedintelui sa se implice direct in adoptarea unui plan de masuri concrete care sa duca la imbunatatirea situatiei.

Solicitarea se intemeiaza pe faptul ca poluarea aerului omoara in fiecare an peste 23.000 de romani, provocand boli precum cancer pulmonar, boala cardiaca ischemica, accident vascular cerebral, infectii respiratorii inferioare si boala pulmonara obstructiva cronica, iar costurile anuale generate la bugetul sanatatii in Romania de bolile provocate de poluarea aerului se ridica la 1,12 miliarde Euro", se arata intr-un comunicat USR.

Scrisorile integrale adresate presedintelui Klaus Iohannis: