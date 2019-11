Poluarea aerului ar putea fi asociata cu un risc crescut de aparitie a glaucomului, potrivit autorilor unui studiu publicat recent in Investigative Ophthalmology & Visual Science (IOVS), informeaza luni Press Association.



Oameni de stiinta din Marea Britanie au remarcat ca persoanele care locuiesc in zone mai poluate sunt asociate cu o probabilitate mai mare de a dezvolta aceasta afectiune oculara care poate sa duca la orbire.

Autorii studiului au descoperit ca oamenii care traiesc in cele mai poluate zone sunt cu cel putin 6% mai predispusi sa dezvolte glaucom in comparatie cu semenii lor din zonele cel mai putin poluate.

De asemenea, ei prezinta o probabilitate mai mare de a avea o retina mai subtire, una dintre modificarile tipice din procesul de aparitie a glaucomului.

Expertii sugereaza ca particulele fine din aer vatameaza sistemul nervos si contribuie la aparitia inflamatiilor.

Potrivit aceluiasi studiu, presiunea oculara nu a fost asociata cu poluarea aerului.

Din acest motiv, autorii studiului considera ca poluarea aerului ar putea influenta riscul de glaucom prin intermediul unui mecanism diferit.

Profesorul Paul Foster de la Institutul de Oftalmologie din cadrul University College London (UCL), coordonatorul cercetarii, a declarat: "Am descoperit inca un motiv pentru care poluarea aerului ar trebui sa fie considerata o prioritate de sanatate publica si ca evitarea surselor de poluare atmosferica ar putea fi benefica pentru sanatatea oculara".

"Desi nu putem sa confirma deocamdata ca aceasta asociere este una de cauzalitate, speram sa ne continuam studiul pentru a determina daca poluarea aerului cauzeaza intr-adevar glaucom si pentru a afla daca exista anumite strategii de evitare care sa-i ajute pe oameni sa-si reduca expunerea la poluarea atmosferica pentru a scadea riscurile de sanatate", a adaugat profesorul britanic.

Studiul s-a bazat pe 111.370 de participanti la o cercetare in masa organizata de UK Biobank si care au efectuat teste oculare din 2006 pana in 2010 in diverse clinici din Marea Britanie, scrie Agerpres.

Participantii au fost intrebati daca au avut glaucom si au efectuat teste oculare, care au inclus masurarea presiunii intraoculare si scanarea cu laser a retinei.

Datele lor medicale au fost asociate apoi cu masuratori ce au vizat poluarea aerului si care au fost realizate in zonele lor de rezidenta. Cercetatorii s-au concentrat prioritar pe chestiunea particulelor in suspensie - cu diametre egale sau mai mici de 2,5 micrometri (PM2,5).

Un alt autor principal al studiului, Sharon Chua, medic la Spitalul de Oftalmologie Moorsfields si cercetatoare la Institutul de Oftalmologie din cadrul UCL, a spus: "Poluarea aerului ar putea contribui la dezvoltarea glaucomului din cauza constrictiei vaselor de sange, iar acest aspect leaga si mai mult poluarea atmosferica de un risc crescut de maladii cardiace".

"O alta posibilitate este aceea ca particulele fine (din aer, n.r.) ar putea avea un efect toxic direct, care afecteaza sistemul nervos si care contribuie la aparitia inflamatiilor", a adaugat Sharon Chua.

Expunerea la particulele fine reprezinta unul dintre cei mai puternici factori de predictie ai mortalitatii cauzate de poluantii atmosferici, au adaugat autorii studiului.