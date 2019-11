Consumul a pana la patru cafele pe zi poate reduce riscul de diabet de tip doi si de hipertensiune, conform concluziilor unui studiu realizat de cercetatori din Spania si Italia, citat miercuri de Press Association.



O echipa de oameni de stiinta de la universitatile din Navarra, Spania, si Catania, Italia, a identificat o ''asociere intre consumul de cafea si o reducere a riscului de diabet de tip doi''.

De asemenea, potrivit cercetatorilor, ''consumul de cafea pe termen lung este asociat cu un risc redus de hipertensiune arteriala''.

Beneficiile sunt, insa, pierdute in cazul in care se consuma mai mult de patru cani de cafea pe zi.

Studiul sugereaza ca un consum moderat de cafea, atat cu cofeina cat si decofeinizata, poate fi asociat cu un risc redus de sindrom metabolic.

Sindromul metabolic reprezinta o serie de afectiuni care se manifesta adesea impreuna si cresc riscul de diabet, accident vascular cerebral si boli de inima. Acesta afecteaza, in medie, un adult din patru si este descris de Sistemul National de Sanatate din Marea Britanie (NHS) ca fiind ''deosebit de periculos''.

Principalele componente ale sindromului metabolic includ obezitatea, hipertensiunea arteriala, nivel ridicat de trigliceride, nivelurile scazut de colesterol HDL si rezistenta la insulina.

Potrivit concluziilor studiului, o asociere intre consumul de cafea si un risc redus de obezitate este ''mai putin clara''.

Un profesor asistent de la Universitatea din Catania, Giuseppe Grosso, care a participat la acest studiu, sugereaza in concluziile cercetarii ca polifenolii din cafea ar putea fi implicati in beneficiile cafelei asupra sanatatii, in special acizii fenolici si flavonoidele, scrie Agerpres.

Studiul a fost realizat independent, insa a fost comandat de Institutul pentru Informatii Stiintifice despre Cafea, ai carui membri sunt sase dintre marile companii europene de cafea: Illycaffe, Jacobs Douwe Egberts, Lavazza, Nestle, Paulig si Tchibo.