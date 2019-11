Avocatii de la Vernon | David au obtinut confirmarea caracterului discriminatoriu al regimului fiscal aplicat entitatilor nerezidente anterior modificarii Codului fiscal la 1 iunie 2015



Printr-o decizie recenta, Curtea de Apel Bucuresti a decis obligarea autoritatilor fiscale romane la restituirea unei sume de peste 17 milioane lei (aproximativ 3,6 milioane Euro) reprezentand impozit pe veniturile obtinute din Romania in perioada ianuarie 2008 – ianuarie 2010 de o companie nerezidenta fiscal. Aceasta „decizie istorica”, cum o numeste Daniela David, partenerul fondator al Vernon | David si coordonatorul departamentului de litigii a fost pronuntata de instantele romane in aplicarea principiului nediscriminarii. Astfel, instanta a recunoscut tratamentul discriminatoriu aplicat in trecut de catre statul roman entitatilor nerezidente care erau supuse unui regim fiscal mai impovarator decat entitatile rezidente fiscal in Romania. Prin decizia pronuntata, instanta a decis restituirea catre entitatea bancara nerezidenta a sumei mai sus mentionate. La acest moment, Daniela David a declarat ca asteapta redactarea deciziei pentru a vedea exact argumentele retinute de instanta si, in ciuda faptului ca decizia este supusa recursului, s-a aratat increzatoare ca aceasta decizie, daca va fi recurata, va fi „sustinuta” si de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie.

Echipa Vernon | David care reprezinta entitatea bancara nerezidenta in cadrul acestui litigiu este condusa de Daniela David si Irina Parvulescu (Senior Associate).

Aceeasi echipa de avocati de la Vernon | David este cea care in anul 2017 a obtinut anularea unei hotarari de guvern si a unui ordin al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei cu privire la certificatele verzi si, de asemenea, in anul 2012 a obtinut obligarea statului roman la plata dobanzii legale pentru TVA-ul nereturnat in termen.

Vernon | David este o societate de avocatura infiintata in urma cu 18 ani. Partenerii fondatori ai societatii sunt Charles Vernon si Daniela David. in prezent, echipa este formata din cinci parteneri si 30 de avocati asociati si activeaza in Romania si Moldova. Viziunea si experienta Danei David si a echipei Vernon | David au facut ca societatea sa fie implicata in proiecte foarte importante fiscale si in unele dintre cele mai mari tranzactii din Romania dintre care pot fi amintite consilierea grupului TMK la achizitia Combinatului Siderurgic de la Resita, actualmente cel mai mare producator de otel din Romania; asistarea Bancii Transilvania in ceea ce priveste integrarea resurselor umane ca urmare a celor doua mari achizitii de pe piata bancara Volksbank si Bancpost; asistarea Iulius Mall in dezvoltarea Palas Mall, unul dintre cele mai mari proiecte de retail din Romania, sau reprezentarea Xannat International (fostul grup Anglo-American si cel mai mare producator de minereuri agregate) in tranzactii de tip „management buy-out”.