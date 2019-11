Reprezentantii ONG-ului Letea Wild Horses lanseaza un apel pentru ajutor, dupa ce s-au luptat timp de mai multe ore pentru a salva oile care au supravietuit de pe nava rasturnata in Portul Midia, informeaza stirileprotv.ro

"Dupa 8 ore in care echipa noastra a salvat zeci de oi din epava de la Constanta, cand colegii nostri si cei de la ISU erau inca inauntru, incercand sa salveze alte zeci de animale, a aparut proprietarul (un cetatean de origine araba) insotit de jandarmi.

Au aruncat toate cele aproximativ 80 de oi salvate pana atunci intr-o duba si au plecat imediat, desi legea spune ca, odata nava abandonata, oile au intrat in proprietatea statului roman. Destinatia ar fi fost o ferma a respectivului din localitatea Nuntasi (sau Pestera, ne zice o alta sursa).

In toata actiunea ar fi fost implicat, spun sursele noastre, Geronimo Branescu, seful DSV Constanta. Despre legaturile de afaceri ale domniei sale cu acest caz ramane, probabil, sa cititi in presa.

Pe nava mai sunt alte cateva zeci de animale vii, dar voluntarii au decis sa sisteze operatiunile de salvare, atata timp cat zeci de oameni se straduiesc sa salveze niste animale doar ca jandarmii sa stea pe mal si sa le duca la abator, de indata ce sunt scoase din apa.

Facem un apel la premierul si presedintele acestei tari si la toate institutiile care stau in subordinea lor (Ministerul Agriculturii, ANSVSA, dl. Raed Arafat) sa inceteze de indata acest comportament criminal si sa permita salvatorilor sa preia oile care au supravietuit si sa le ofere vietile decente pe care le merita si pe care si le-au castigat cu pretul unei suferinte cumplite.

Suntem inclusiv dispusi sa cumparam toate oile pe care le-am salvat, atata timp cat ni se spune de unde anume o putem face si cum. Primul pas este, deci, sa gasim proprietarul, urgent.

Va rugam pe toti sa puneti toata presiunea de care sunteti capabili pe autoritati, pentru ca oile sa reintre in posesia noastra. Dupa parerea noastra, este incredibil in ce tara traim. In orice caz, nu este tara normala care ni s-a promis", arata reprezentantii ONG-ului pe Facebook.