Fosta sefa a DIICOT Alina Bica a fost condamnata definitiv, miercuri, de Inalta Curte de Casatie si Justitie la 4 ani inchisoare cu executare, intr-un dosar in care a fost acuzata de DNA ca l-a favorizat pe omul de afaceri Ovidiu Tender.



Initial, in noiembrie 2016, Alina Bica a fost condamnata la 4 ani inchisoare pentru favorizarea faptuitorului, pedeapsa ramasa definitiva in iunie 2018.

In martie 2019, decizia de condamnare a fost anulata de Instanta suprema, in baza deciziei Curtii Constitutionale privind nelegala compunere a completurilor de cinci judecatori, scrie Agerpres.

La rejudecare, miercuri, s-a respins apelul Alinei Bica si s-a mentinut condamnarea din noiembrie 2016.

"In majoritate: respinge, ca nefondate, apelurile declarate de inculpata Bica Alina Mihaela si de Ministerul Public - DNA impotriva sentintei penale nr. 1057 din 29 noiembrie 2016, pronuntata de Inalte Curte de Casatie si Justitie - Sectia Penala in dosarul nr. 2471/1/2015. In baza art.275 alin. (2) Cod procedura penala obliga apelanta intimata inculpata Bica Alina Mihaela la plata sumei de 1.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare catre stat. Definitiva", se arata in decizia data miercuri de Instanta suprema.

A existat si o opinie separata a unui judecator in sensul achitarii Alinei Bica.

Bica a plecat din Romania, ea aflandu-se in Costa Rica.

DNA sustine ca, in cursul anului 2013, omul de afaceri Ovidiu Tender i-a cerut sprijinul Alinei Bica pentru a obtine o condamnare cu suspendare in dosarul RAFO, aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti. Bica le-a solicitat subordonatilor sai de la DIICOT sa ceara in instanta condamnarea lui Tender la o pedeapsa cu suspendare, potrivit procurorilor DNA.

Astfel, in contextul in care, in primavara anului 2013, Ovidiu Tender era judecat in dosarul 'RAFO', instrumentat de DIICOT, in care rechizitoriul a fost intocmit de Bica, omul de afaceri a pus, prin avocatii sai, la dispozitia lui Ionut Florentin Mihailescu, fost ofiter de politie judiciara si consilier al Alinei Bica, documente privind respectiva cauza penala, in scopul consultarii si exprimarii unei opinii, atat de el, cat si de catre Bica, pentru a avea sansa unei solutii favorabile.

"Avand in vedere relatia existenta intre Mihailescu Ionut Florentin si Bica Alina Mihaela, numitul Tender Ovidiu i-a cerut sprijinul magistratului prin intermediul angajatului si avocatilor sai in vederea formularii unei aparari favorabile inculpatului Tender Ovidiu, luand in considerare ca procurorul Bica Alina Mihaela a fost cel care a instrumentat dosarul si a dispus trimiterea in judecata a acestuia. Pentru sprijinul acordat, in scopul aratat mai sus, Mihailescu Ionut Florentin, angajat al SC Prospectiuni SA, firma detinuta de Tender Ovidiu, a beneficiat de un card emis de Unicredit Bank, in care ii sunt virate diferite sume de bani. De asemenea, din actele si lucrarile dosarului nr.393/P/2013, a rezultat ca Mihailescu Ionut Florentin si Bica Alina Mihaela au dobandit bunuri imobile (teren), iar, pentru disimularea provenientei acestora, actele de proprietate au fost intocmite pe numele lui Gavrila Stefan si pe numele altor persoane interpuse", explica DNA.