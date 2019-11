V-ati gandit ca locuinta voastra are nevoie de o schimbare? Poate ca o atmosfera fresh, noua, proaspata, la fel ca cea a relatiei voastre este ceea ce trebuie adus acasa.



Daca de mult timp va „bantuie” ideea de a reamenaja apartamentul intr-un stil modern, v-am pregatit in acest articol cinci idei de design interior din care va puteti inspira.

Stilul minimalist

Daca doriti un decor cat mai aerisit, luminos si lipsit de obiecte inutile, atunci stilul minimalist este ceea ce vi se potriveste. Accentul este pus pe simplitate, bun gust, detaliu si pe crearea unei atmosfere moderne in care scopul designului interior nu este sa umple spatiul cu tot felul de lucruri fara sens, ci sa lase loc liber pentru a va bucura de momentele de relaxare, de liniste si calm petrecute in livingul vostru. Daca ar fi sa gasim un motto care sa descrie acest stil, „less is more” este cel mai potrivit cu putinta, elementele care contureaza acest tip de design fiind destul de simple. In primul rand, in stilul minimalist se incurajeaza renuntarea la covoare sau mochete, in favoarea parchetului lacuit. Studiaza diverse modele de parchet laminat si alege o nuanta cat mai neutra, in tonuri de gri, bej sau alb. Un alt element important il reprezinta mobilierul care trebuie sa fie cat mai practic, functional si sa ocupe cat mai putin spatiu. Opteaza pentru mesele si paturile pliabile, mobile, pentru dulapurile care ascund aparatura video si audio si pentru spatiile zidite in pereti in loc de dulapuri.

Stilul Hygge - stilul danez

Este unul dintre stilurile care au castigat foarte mult teren, mai ales in ultimii doi ani, datorita atmosferei calde, confortabile si prietenoase caracteristice si care se potriveste si la noi in tara, mai ales in sezonul rece. Hygge nu este doar o modalitate de a-ti amenaja locuinta, ci este si un stil de viata si un mod de a trai. Elementele care contureaza cel mai bine acest tip de design interior sunt: lumanarile parfumate, canapelele in nuante pastelate cu accente calde, pernele moi, paturile calduroase din diferite texturi. Obiectele decorative din lemn sau inspirate din natura sunt un alt element important care defineste casele danezilor. Asa ca, daca va doriti sa transformati o atmosfera banala in acel sentiment de „a fi acasa” , atunci Hygge este sursa de inspiratie ideala.

Stilul industrial

Pornind initial din domeniul arhitecturii, stilul industrial i-a facut pe multi iubitori de design „sa vaneze” fabricile si depozitele construite cu ani in urma tocmai pentru ca ele reflectau cadrul perfect pentru amenajarile de acest fel. Bineinteles ca nu trebuie acum sa vindeti locuinta pe care o aveti si sa va cumparati o hala. In prezent, designul industrial se aplica mai ales pentru amenajarea bucatariilor, bailor, dormitoarelor si a spatiului pentru lucru si studiu. Aici betonul aparent si caramida aparenta sunt vedete, la fel si mobilierul alb, negru, gri, din lemn si cu elemente metalice. Ramele foto sau colajele cu fotografii sunt si ele binevenite, atat timp cat pastreaza stilul incaperii.

Stilul eclectic

Ce este de facut cand unuia dintre parteneri îi place stilul minimalist iar celalalt adora amenajarile reto colorate si inzorzonate? Ei bine, designul eclectic este solutia salvatoare, fiind unul dintre stilurile care va permit sa aduceti elemente de minimalism, clasicism, retro. Chiar daca ideea designului pare putin haotica, in ea regasindu-se obiecte si accesorii diferite si contradictorii ca aspect, stilul urmeaza cateva idei de baza. De exemplu, culorile mobilierului trebuie sa se potriveasca, la fel si toate textilele din camera: draperii, perne decorative sau paturi.

Stilul mediteraneean

Daca va numarati printre persoanele care adora concediile petrecute la malul marii si viseaza sa aiba o casuta undeva aproape de plajele cu nisip alb din sudul Frantei, atunci acest stil este mai mult ca sigur potrivit. Inspirat din arhitectura locuintelor din Grecia, zona Coastei de Azur, a Spaniei și a Italiei, acest stil este conturat in special de tonuri de culoare pe care le gasim mai ales in natura: maro, nuante citrice, turcoaz, albastrul marii sau violetul lavandei. Principala sa calitate este crearea echilibrului intre interior si mediu.

Chiar daca nu exista reguli foarte stricte de a va decora locuinta, multe dintre ideile prezentate va pot inspira prin tot felul de detalii pe care le puteti combina pentru a obtine propriul vostru stil.