Camera Deputatilor a adoptat un proiect initiat de deputatul USR Sergiu Vlad ce vizeaza amenzile pentru biciclisti. Astfel, in loc de amenzi cuprinse intre 870 lei si 1.160 lei, in Codul rutier se prevad acum amenzi cuprinse intre 580 lei si 725 lei.



"Amenzile pentru biciclisti vor scadea ca urmare a proiectului initiat de deputatul USR Sergiu Vlad, adoptat astazi de Camera Deputatilor, in calitate de Camera decizionala.

In loc de amenzi cuprinse intre 870 lei si 1.160 lei, nivel considerat drept exagerat chiar si de catre politisti, Codul rutier va prevede pentru nerespectarea normelor privind circulatia bicicletelor amenzi cuprinse intre 580 lei si 725 lei.

'Dupa 2 ani si 8 luni de la depunere, acest proiect legislativ, care are ca menire sa aduca un pic de normalitate in viata si asa grea a biciclistilor pe strazile si soselele din Romania, a fost votat in plen. Scopul acestui proiect este de corelare a valorii amenzilor cu gravitatea faptelor', declara deputatul USR Sergiu Vlad.

USR va continua sa faca demersuri pentru a incuraja utilizarea bicicletei ca mijloc de transport alternativ, cu efecte benefice asupra sanatatii, a poluarii si a traficului", arata USR intr-o postare pe Facebook.