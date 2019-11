Intr-o nota interna trimisa de edilul Nicolae Robu institutiilor din subordine se arata ca, in Timisoara, manelele, dedicatiile si gratarele au fost interzise la evenimentele desfasurate pe domeniul public.





"Avand in vedere unele lucruri neavenite, petrecute in orasul nostru la diverse evenimente, dispun urmatoarele: Se interzice interpretarea/difuzarea de manele pe domeniul public al Municipiului Timisoara, in aer liber, precum si practica anuntarii de dedicatii, indiferent cine si pentru cine le solicita. Se interzice folosirea pe domeniul public al Municipiului Timisoara, in aer liber, a gratarelor, protapurilor si altor ustensile de gatit cu foc deschis, generatoare de fum si degajatoare de mirosuri de bucatarie de intensitati deranjante", conform notei publicate de Opinia Timisoarei.

Primarul a mai transmis angajatilor ca vor fi sanctionati drastic in cazul in care nu se vor lua masuri impotriva celor care incalca aceste reguli, mentionand ca exceptati nu vor fi nici cei cu functii de conducere, noteaza stirileprotv.ro.