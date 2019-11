Noul centru "MagicHOME" Fundeni, aflat in apropierea Institutului Oncologic Bucuresti, a fost finalizat, la doi ani de la campania de strangere de fonduri din Romania, si urmeaza sa devina functional din ianuarie 2020.



Beneficiarii sunt preponderent familii cu copii diagnosticati cu afectiuni oncologice, insa acestia pot fi si din alte categorii - boli cronice grave, arsuri, boli rare (imunodeficiente).

Noua casa, al carui cost total se ridica la 700.000 de euro, are o suprafata de 750 de metri patrati, 11 camere, 26 de paturi, un depozit si o sala de consiliere, unde vor avea loc sedinte de terapie, spatii comune de recreere, lift, o bucatarie pe fiecare nivel si terasa.

Vlad Voiculescu, fondator "MagiCAMP" si "MagicHOME", a spus ca ideea realizarii unei astfel de case a pornit de la o poveste.

"Este povestea unei mame dintr-un sat de acolo, unde este MagicCamp, tabara pentru copii bolnavi. O mama pe care am intalnit-o pe ulita, pe care am intrebat-o de ce nu a venit ceva mai repede cu copilul la tratament. Pentru copilul dansei era prea tarziu. Ce mi-a raspuns atunci acea doamna sunt cateva cuvinte pe care nu le voi uita in viata mea. Acele cuvinte sunt: 'Nu am eu bani de Bucuresti'. 'Nu am eu bani de Bucuresti' inseamna de fapt trei lucruri: inseamna nu am unde sa stau, nu am ce sa mananc la Bucuresti si nu am bani de spaga la medic. (...) Ne-am propus atunci un proiect mic. Acum doi ani si jumatate, cand am inceput sa ne cautam o casa, ne-am propus un proiect mic si astazi suntem in cu totul alt punct", a explicat Voiculescu.

14 case "MagicHOME" in toata tara

Melania Medeleanu, de asemenea fondator al "MagiCAMP" si "MagicHOME", a spus ca sunt 14 "MagicHOME" in opt orase: Craiova, Timisoara, Cluj-Napoca, Bucuresti, Iasi, Targu Mures, Chisinau, Viena.

"Parintele bolnav de cancer este parte din tratamentul copilului. El trebuie sa fie puternic pentru copilul sau. (...) Am achizitionat repede aceasta casa, nu a fost greu, era exact ce ne trebuia, foarte aproape de spital - mare si urata si relativ ieftina - 215.000 de euro a costat aceasta casa, adica la vremea respectiva aproape toti banii asociatiei. Din secunda aceea, era clar ca avem nevoie de fonduri pentru a o renova, pentru ca nu era deloc o casa pe care sa o renovezi cu o suma mica", a sustinut Medeleanu.

Prof. univ. dr. Anca Colita, de la Institutul Clinic Fundeni, a aratat ca proiectul este unul foarte important pentru parinti, dar si pentru tot ceea ce inseamna ingrijirea micilor pacienti.

"Un astfel de proiect este esential pentru tratament. (...) Acest proiect este esential pentru noi, doctorii, pentru ca, din pacate, pacientii cu cancer nu pot fi tratati astazi tinuti trei zile acasa. Aceasta casa este uneori la 200 sau 300 de km si dupa aceea readusi la spital. Acesti pacienti, pentru a le creste securitatea, trebuie sa fie undeva aproape de spital. Pentru foarte multi parinti, distanta este o problema foarte mare. (...) Multi dintre pacientii nostri, in momentul in care apare o complicatie, sa fie mai aproape de spital. Ei se vor simti in siguranta", a explicat medicul.

Potrivit fondatorilor "MagicHome", toate aceste case au nevoie sa fie administrate, intretinute si mobilate, la aceste cheltuieli adaugandu-se si costurile cu chiriile, acolo unde apartamentele nu au fost puse la dispozitie gratuit, au nevoie de terapeuti, de transportul parintilor la spital, de mancare etc.

"Aceste cheltuieli pot fi acoperite atat prin sistemul de SMS-uri recurente (cuvantul MAGIC, la 8844), care permite o donatie de 2 euro lunar catre MagicHOME, lasand libertatea fiecarui donator de a opri oricand donatia, cat si prin sprijinul companiilor, prin redirectionarea a 20% din impozitul pe profit/venit datorat statului catre MagicHOME. Orice om de afaceri care doreste sa sprijine Reteaua de Refugii MagicHOME o poate face descarcand formularul de pe www.pentrumagichome.ro, care va fi trimis ulterior catre Asociatia MagicHOME", se arata intr-un comunicat de presa.