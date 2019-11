Un studiu canadian publicat luni arata ca marea majoritate a copiilor de doi si trei ani depasesc timpul recomandat petrecut saptamanal in fata ecranelor si ca un factor asociat este timpul petrecut de mamele acestora in acelasi mod, relateaza AFP.



Noul studiu este limitat, circa 3.600 de copii, si realizat pe baza unui studiu condus intre 2011 si 2014, in care mamele au declarat orele petrecute in fata ecranelor de ele si copiii lor. Recomandarea Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) este de maxim o ora pe zi.

80% dintre copiii de doi ani si 95% dintre copiii de trei ani au petrecut mai mult de sapte ore pe saptamana in fata ecranelor, potrivit studiului aparut in revista Jama Pediatrics, potrivit Agerpres.

Cel mai important factor asociat timpului mare petrecut de copii in fata ecranelor este timpul petrecut de mame in fata tabletelor, smartphone-urilor sau televizoarelor, urmat de ingrijirea la domiciliu (in comparatie cu copiii care merg la cresa).

Numeroase studii au fost publicate sau sunt in curs de realizare pentru a studia impactul ecranelor asupra dezvoltarii copiilor, dar este dificila stabilirea unei relatii cauza-efect. Este greu de stabilit doar efectul timpului petrecut in fata ecranului, deoarece multi factori socio-economici si culturali, mai mult sau mai putin masurabili, trebuie luati in calcul in consumul de televiziune sau jocuri video.