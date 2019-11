Un barbat in varsta de 29 de ani, din localitatea vasluiana Armasoaia, a fost arestat preventiv, fiind acuzat ca a violat si talharit o fata de 14 ani, in cursul anchetei aparand informatii ca, in urma cu un an, barbatul a agresat-o sexual pe cumnata sa, o fata de 13 ani.



Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie (IPJ) Vaslui, fata de 14 ani ar fi fost luata cu forta de agresor pe data de 20 noiembrie, chiar sub privirile tatalui sau, fapta fiind anuntata politistilor abia pe data de 22 noiembrie. "Am fost sesizati pe data de 22 noiembrie cu privire la faptul ca o minora de 14 ani a fost agresata sexual de un barbat de 29 de ani. In cursul anchetei, s-a stabilit ca acesta mai agresase in trecut o minora. Cercetarile sunt continuate sub aspectul savarsirii infractiunilor de viol, talharie si privare de libertate in mod ilegal", a declarat, pentru Agerpres, purtatorul de cuvant al IPJ Vaslui. Si reprezentatii Directiei pentru Protectia Copilului au demarat verificari in acest caz, deoarece minora abuzata a afirmat ca nu doreste sa se mai intoarca la domiciliu. In urma cu cativa ani, barbatul a mai fost inchis pentru comiterea infractiunii de viol, dupa ce a agresat o femeie.

