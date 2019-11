"Pentru copiii acestei tari care merita mai mult de la politicieni, imi voi asuma toate riscurile, consecintele si nu voi accepta compromisuri. Greselile si compromisurile i-au determinat pe romani sa aleaga intr-un numar atat de mare raul cel mai mic. Ma doare, dar ii inteleg perfect!

Asa cum am ramas doar sase in picioare, din cei 25 de semnatari ai scrisorii prin care ii solicitam dlui Dragnea sa se retraga de la conducerea PSD, pentru ca incepuse sa ne faca foarte mult rau - si in primul rand romanilor -, cu toate pedepsele pe care le-am primit fiecare in parte, asa si acum vreau sa ma delimitez printre primii in mod public fata de nesocotirea opiniei majoritatii covarsitoare a romanilor si a colegilor din partid, prin impunerea intrarii in CEX, fara votul explicit al nostru, a unor persoane, pe motiv ca acum nu mai conduc partide ci... sindicate.

Resping ferm ideea ca as fi stiut asa ceva, ca as fi fost de acord! Eram in primul rand la CEX, in campania electorala, cand ni s-a cerut votul pentru colaborarea cu cateva sindicate. Propunere votata in unanimitate. Nu s-a citit numele presedintilor acelor sindicate - unele de care nu am auzit in viata mea -, nu s-a precizat ca devin automat vicepresedinti ai PSD si ca au drept de vot in BPN si CEX, ca si cum ar fi fost votati in Congres de catre delegatii din toata tara.

Sunt dezamagita ca incepem analiza prabusirii noastre cu un astfel de gest sfidator. Nu ne putem reforma si relua legatura cu simpatizantii nostri printr-o minciuna. Aud ca si alte persoane controversate se lipesc acum, in inghesuiala si nebagare de seama, de noi. Probabil vor sa ne ingroape definitiv! Ma delimitez categoric! Doamne, chiar vreti sa iesim pe usa din dos a istoriei?", a scris Firea pe Facebook.