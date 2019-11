Prezenta la vot a depasit 110%, duminica dupa-amiaza, in doua sectii de votare din comunele Stejaru si Dracea.



Conform datelor Biroului Electoral Central (BEC), la sectia de votare nr. 294 din satul Gresia, comuna Stejaru, prezenta la urne a fost de 116,84%. Aici au votat 111 persoane, dintre care 67 pe listele electorale permanente si 39 pe listele suplimentare. Cinci alegatori au votat la domiciliu, prin intermediul urnei mobile.

Potrivit acelorasi date, la sectia de votare nr. 160 din satul Zlata, comuna Dracea, participarea la vot a fost de 113,33%, fiind prezenti la urne 68 de alegatori. Mai mult de o jumatate dintre acestia, 35 la numar, au votat pe listele suplimentare, scrie Agerpres.

La polul opus se afla sectia de votare nr. 34 din Alexandria, acolo unde au votat mai putin de 25% dintre alegatori.

In judetul Teleorman, prezenta la vot este de 49%, la acest tur al alegerilor prezidentiale fiind asteptati la urne 308.626 de alegatori inscrisi pe listele electorale permanente.

Inca un dosar penal pentru fals in inscrisuri sub semnatura privata

Politistii teleormaneni au deschis un al doilea dosar penal in rem pentru fals in inscrisuri sub semnatura privata in urma unui incident electoral petrecut, duminica, la sectia de votare din localitatea Bascoveni, cand o femeie care a mers sa voteze a aflat ca pe numele sau era inregistrata o solicitare pentru urna mobila.

Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Teleorman, Daniela Pasu, politistii au fost sesizati cu privire la faptul ca o femeie s-a prezentat la sectia de votare nr. 181 din satul Bascoveni, comuna Galateni iar pe numele acesteia fusese depusa o cerere pentru urna mobila.

Femeia a sustinut in fata membrilor biroului electoral al sectiei de votare si a politistilor ca nu a depus nicio solicitare pentru a putea vota la domiciliu.

"Din primele cercetari a rezultat ca cererea pentru urna speciala, insotita de documentul medical care justifica solicitarea, fusese depusa la sectia de votare de catre fiica femeii", a declarat, pentru Agerpres, Daniela Pasu.

Politistii efectueaza cercetari pentru a stabili imprejurarile in care a fost intocmita si depusa solicitarea la biroul electoral al sectiei de votare, fiind intocmit dosar penal in rem pentru fals in inscrisuri sub semnatura privata.

Un alt dosar penal a fost deschis duminica pentru infractiunea de fals in inscrisuri sub semnatura privata dupa ce politistii au fost sesizati cu privire la faptul ca un barbat s-a prezentat la sectia de votare nr. 181 din Bascoveni si si-a exercitat dreptul la vot, desi pe numele sau exista o cerere pentru urna speciala.

Barbatul a precizat ca nu a depus nicio solicitare in acest sens iar cand i-a fost aratata cererea, acesta nu a recunoscut nici scrisul, nici semnatura.