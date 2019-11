Trei persoane care au fost expuse la fum, in urma incendiului izbucnit duminica dupa-amiaza in mall Sun Plaza, au fost transportate la spital.



Update 18:22 - Mai multe persoane care au fost expuse la fum in urma incendiului izbucnit duminica dupa-amiaza in parcarea subterana a mall-ului Sun Plaza au fost transportate la Spitalul ''Bagdasar-Arseni''. Reprezentantii ISU Bucuresti-Ilfov au anuntat ca este vorba de patru persoane. ''Toate victimele au fost transportate la Spitalul Bagdasar-Arseni'', a precizat sursa citata.

''In total, trei persoane cu expunere la fum au fost transportate la spital'', au informat reprezentantii ISU Bucuresti-Ilfov.

Duminica dupa-amiaza, un incendiu a izbucnit in parcarea subterana a mall-ului Sun Plaza din Capitala, fumul intrand si in incinta magazinelor. Cel mai probabil, sursa ar fi o masina aflata in parcare, care a luat foc. Trei autoturisme au fost afectate de incendiu, scrie Agerpres.

Persoanele aflate in mall au fost evacuate. Evacuarea s-a realizat in mod coordonat, cu fortele ISU, Politie, Jandarmerie si ale obiectivului, precizeaza ISUBIF.

ISUBIF: Incendiul de la mall Sun Plaza a fost lichidat

O persoana aflata in mall-ul Sun Plaza, unde duminica a izbucnit un incendiu, a fost transportata la spital, dupa ce a inhalat fum.

''La caz sunt doua persoane cu expunere la fum. Una din ele va fi transportata la spital'', au informat reprezentantii ISU Bucuresti-Ilfov.

Potrivit acestora, sunt trei masini afectate de incendiu.

"Actiunile de evacuare a fumului sunt in desfasurare si se va permite accesul doar dupa ce vor fi indeplinite conditiile de siguranta", precizeaza ISUBIF.

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti - Ilfov anunta ca reprezentantii complexului comercial vor transmite un mesaj informativ pentru persoanele care sunt evacuate si care asteapta permisiunea pentru acces in parcare, in vederea recuperarii autoturismelor.

Stirea initiala: Un incendiu a izbucnit, duminica, in parcarea subterana a mall-ului Sun Plaza din Capitala, fumul intrand si in incinta magazinelor.

Reprezentantii ISU Bucuresti-Ilfov informeaza ca s-a declansat alarma de urgenta, iar persoanele aflate in mall sunt evacuate.

Evacuarea s-a realizat in mod coordonat, cu fortele ISU, Politie, Jandarmerie si ale obiectivului. Totodata, sunt transmise mesaje vocale de evacuare prin intermediul difuzoarelor, precizeaza ISUBIF.

Incendiul a izbucnit in parcarea subterana de la nivelul 2.

"Este foarte mult fum, este fum si in incinta mall-ului. Intervine Detasamentul Special de Salvatori", arata sursa citata.

Ulterior, reprezentantii ISUBIF au anuntat ca incendiul a fost lichidat.