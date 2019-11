Organizatia judeteana a Partidului Social Democrat (PSD) a depus, duminica, o plangere la Biroul Electoral Judetean fata de doi lideri ai filialei municipale a Partidului National Liberal (PNL) dupa ce acestia ar fi postat, sambata, pe retelele de socializare mesaje prin care indemnau alegatorii sa voteze candidatul PNL la alegerile prezidentiale.



Plangerea este indreptata impotriva presedintelui organizatiei municipale a PNL, Viorel Iliuta, si a vicepresedintei Catalina Lupascu.

"In fapt, atat domnul Iliuta Viorel, cat si doamna Lupascu Catalina continua propaganda electorala dupa incheierea campaniei electorale, prin propagarea unui mesaj de sustinere pentru candidatul PNL- Klaus Iohannis, cu indemnarea expresa de a se vota pentru acest candidat. Mai exact, atat domnul Iliuta Viorel, cat si doamna Lupascu Catalina au transmis pe reteaua de socializare Facebook, la data de 23.11.2019, ora 14.28 si 14.34, respectiv ora 19.37, mesaje care intrunesc elementele necesare pentru a fi considerate mesaje de propaganda electorala, referindu-se in mod direct la un candidat care participa la alegeri", se arata in documentul transmis de PSD catre Biroul Electoral Judetean.

Plangerea PSD urmeaza a fi analizata de membrii Biroului Electoral Judetean intr-o sedinta programata a avea loc duminica seara, la ora 20.00, scrie Agerpres.

Actiunea social- democratilor survine la o zi dupa ce PNL a depus, sambata, o plangere la Biroul Electoral Judetean Botosani impotriva deputatului social- democrat Costel Lupascu, pe care il acuza de propaganda electorala dupa incheierea campaniei electorale. Parlamentarul PSD este acuzat ca ar fi postat, sambata dimineata, pe contul sau de Facebook un mesaj prin care ar fi indemnat alegatorii sa mearga la vot si sa voteze candidatul PSD. Ulterior, Costel Lupascu a respins acuzatiile, spunand ca postarea a fost facuta inainte de ora 7.00 a zilei de 23 noiembrie, inscriindu-se in perioada campaniei electorale.