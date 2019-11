Fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, a votat duminica la alegerile prezidentiale 2019, turul doi, la o sectie de la Colegiul National "Sfantul Sava".



"In primul rand, am pus stampila si am pus-o unde trebuie si pentru cine trebuie si am votat pentru tara mea, pentru binele acestei tari si in folosul fiecaruia", a spus Daea dupa ce a votat.

Totodata, fostul ministru a precizat ca votul de duminica este "extraordinar de important". "De aceea, ii indemn pe toti sa vina la vot", a adaugat el, citat de antena3.ro.