Un barbat in varsta de de 81 de ani, a murit in drum spre sectia de votare, transmite IPJ Dolj.



Incidentul s-a petrecut in comuna Apele Vii, judetul Dolj.

Barbatul mergea singur spre sectia de votare din localitate, iar in apropierea acesteia i s-a facut rau si si-a pierdut cunostinta.

"Unui barbat de 81 de ani, din Apele Vii, i-au fost acordate ingrijiri medicale, dupa ce si-a pierdut cunostinta, in timp ce acesta se afla in apropierea sectiei de votare din localitate. Din nefericire si in acest caz a fost declarat decesul", sustine purtatorul de cuvant al IPJ Dolj, Cosmin Gradinaru, potrivit editie.ro.

