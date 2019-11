O fata in varsta de 13 ani din Caracal, beneficiara a masurii de protectie sociala la un centru de zi din Slatina, este cautata duminica de politisti, dupa ce a parasit centrul fara acordul personalului si nu s-a mai intors.



Update 14:52 - Fata in varsta de 13 ani, disparuta sambata seara de la un centru de primire minori din municipiul Slatina, a fost gasita duminica in Caracal, localitate in care minora a locuit pana saptamana trecuta.

"Minora de 13 ani plecata dintr-un centru de protectie sociala din municipiul Slatina a fost gasita pe raza municipiului Caracal", au anuntat duminica, reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt.

Ea a fost gasita de politisti in jurul orei 14,00 si a spus ca nu a fost victima vreunei infractiuni.

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt, este pentru prima data cand minora a parasit centrul fara a reveni.

"La data de 23 noiembrie, ora 20,15, angajatii Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectie Copilului Olt au sesizat faptul ca Zamfir Florentina, de 13 ani, beneficiara a masurii de protectie sociala la Centrul de zi pentru minori din municipiul Slatina, a parasit centrul fara acordul personalului, iar pana in prezent nu s-a intors. Semnalmente: inaltime 1,50-1,55 m, greutate 40 kg, ochi verzi, par blond tuns pana la umeri, fara semne particulare. La data plecarii purta un pulover albastru, blugi albastri peste care avea o rochie galbena cu verde, iar in picioare purta tenisi negri", se precizeaza intr-un comunicat IPJ Olt.

Persoanele care pot oferi informatii despre persoana disparuta sunt rugate sa se adreseze celei mai apropiate unitati de politie sau sa apeleze la numarul 112, scrie Agerpres.