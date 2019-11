Un barbat in varsta de 80 de ani a murit duminica in incinta sectiei de votare din Dolj, in timp ce astepta sa voteze.



Incidentul s-a petrecut in comuna Amarastii de Sus, judetul Dolj. Conform IPJ Dolj, barbatul ar fi asteptat sa intre in cabina de vot, in momentul in care si-a pierdut cunostinta. I-au fost acordate rapid ingrijiri medicale, insa nu s-a mai putut face nimic pentru el, doar sa i se declare decesul. Barbatul ar fi facut stop cardiac, noteaza libertatea.ro. Procesul electoral a fost suspendat temporar.

