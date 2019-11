Un barbat a fost impuscat in picior, sambata seara, de un politist, dupa ce, impreuna cu alte persoane aflate in stare de ebrietate, au intrat in curtea gradinitei din Draganeasca, unde este amenajata o sectie de votare, si l-au agresat pe omul legii, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Prahova.



Barbatul impuscat este in afara oricarui pericol.

"Astazi (sambata - n.r.) in jurul orei 20,30, un grup de cinci persoane, aflate in stare de ebrietate, au intrat in curtea gradinitei din localitatea Draganeasa, judetul Prahova, unde este amplasata sectia de votare nr. 523 Draganeasa si unde sunt sigilate materiale electorale. Acestia au manifestat acte de violenta, aruncand cu o sticla de bauturi alcoolice in agentul sef principal de politie aflat in serviciul de paza, unul dintre acestia atacand fizic politistul", au precizat reprezentantii IPJ Prahova.

Politistul atacat a folosit arma, iar pentru aplanarea conflictului au intervenit si mascatii, scrie Agerpres.

"In urma altercatiei s-a folosit armamentul din dotare, conform procedurilor legale, agresorul fiind ranit in picior, in prezent aflandu-se in afara oricarui pericol. Actiunile violente au fost oprite, in sprijinul politistului care si-a facut datoria a intervenit si o grupa de interventie din cadrul Serviciului Actiuni Speciale Prahova pentru a proteja sectia de votare pe timpul noptii. Precizam ca agresorii au fost identificati, iar cercetarile continua sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Campina", au mai anuntat reprezentantii IPJ Prahova.